Впервые в России образована коллаборация МТС и TikTok в области благотворительности

Новости 13.03.2020 9:30 270

Компания МТС и ведущая платформа для коротких видео TikTok сообщают о запуске конкурсно-образовательной программы в рамках федерального благотворительного проекта МТС «Поколение М». Благодаря ему, молодежь Алтайского края и других регионов получит возможность учиться онлайн у популярных блогеров и известных вокалистов, развивать свои таланты и спасть своим творчеством жизни сверстников.

«TikTok - это платформа, которая стимулирует творчество и дает возможность продемонстрировать свой талант людям по всему миру. С другой стороны, мы стремимся вдохновлять наше сообщество пользователей на добрые дела, создаем собственные инициативы и поддерживаем другие проекты. Поэтому мы рады быть партнером МТС в рамках благотворительного проекта «Поколение М», который за время работы уже вовлек миллионы людей в процесс творческого cамовыражения и развития, а также объединил их идеей помощи нуждающимся в лечении», — прокомментировала операционный менеджер TikTok в России Надежда Лапина.

В число мастеров совместного проекта от МТС и TikTok вошли: певица Полина Гагарина, директор продюсерского центра «Эколь» Татьяна Аникина, вокалисты Акмаль Ходжаниязов, Хабиб и дуэт NANCY&SIDOROV, популярные блогеры Анриэль (@anriel), Влад Красавин (@vladkrasavin)，Артем Кондратьев (@artemmkeyy), Андрей Федотов (@fedotovandrey). Мастера преподадут серию онлайн-уроков для начинающих блогеров и певцов и войдут в жюри онлайн конкурса «ТикТокер Поколения М».

Конкурс будет проходить в два этапа. Первый продлится с 10 по 22 марта, второй - с 1 по 14 апреля. Принять участие могут блогеры и вокалисты в возрасте от 16 до 21 года. Им предлагается записать одно или несколько коротких музыкальных видео, демонстрирующих их вокальные возможности, или добрых роликов в формате storytelling/comedy, и разместить их в TikTok с хэштегом #Поколение_М. По итогам каждого этапа конкурса будет сформировано два шорт-листа полуфиналистов: по музыкальному и блогерскому направлениям, в которые войдут по пять лучших видео, набравших наибольшее количество лайков и репостов. Из участников шорт-листов жюри конкурса выберет четырех финалистов, которые смогут выступить вместе со звездами на финальном офлайн-мероприятии проекта – гала-шоу «Поколение М: Blog&Voice» в Санкт-Петербурге – и на большой сцене побороться за музыкальный контракт с продюсерским центром «Эколь» и стажировки у популярных блогеров в Москве.

Все участники конкурса станут частью большого благотворительного движения проекта «Поколение М» и своим творчеством смогут помочь тяжелобольным сверстникам. За загруженные в TikTok конкурсные видео и их просмотры МТС начислит баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направит на помощь детям, нуждающимся в лечении.

«Уже шестой год мы реализуем проект «Поколение М», направленный на предоставление равных возможностей для образования и развития молодежи со всей страны. Сегодня он объединяет сотни уважаемых мастеров и творческих партнеров, каждый из которых вносит свою ценную экспертизу в процесс поиска и развития талантов. Мы рады, что TikTok, который становится одной из наиболее популярных площадок для творческой самореализации, присоединяется к «Поколению М». Надеемся, что наша коллаборация в рамках проекта поможет дать ребятам не только новые возможности, но и правильную с точки зрения ценностей мотивацию», — отметила руководитель благотворительных программ МТС Екатерина Филатова.

В поддержку онлайн-конкурса МТС и TikTok также проведут серию музыкальных шоу «Поколение М: Blog&Voice», которые пройдут в Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске в 2020 году. В мероприятиях примут участие кумиры молодежи: известные молодые вокалисты и звезды российских телешоу, а также популярные блогеры. Выступить на одной сцене с ними также сможет молодежь соответствующих регионов – для этого им достаточно добавить загруженному видео с хэштегом #Поколение_М дополнительный хэштег с наименованием города #Екатеринбург, #Новосибирск или #Красноярск. Авторов лучших работ выберет творческая группа музыкальных шоу «Поколение М: Blog&Voice».

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта — сайте pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит больше 200 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, Борис Грачевский и «Ералаш», студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

При этом все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 18 миллионов рублей, которые направлены на 57 детских операций.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации», победителем премии Effie Russia в номинации «Positive change» и других.