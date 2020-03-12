«Давайте внесем, что дважды два — четыре»: как депутаты АКЗС отреагировали на принятие поправок в Конституцию

Новости 12.03.2020 18:40 2086

В Алтайском Заксобрании завершилась внеочередная сессия, посвященная принятию поправок в Конституцию России. На нее прибыло 62 депутата АКЗС из 68 (часть из них ранее лишились полномочий). В работе сессии участвовали губернатор Алтайского края Виктор Томенко, секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева, которая специально приехала из Москвы, вице-губернаторы Виталий Снесарь и Денис Губин, председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова, уполномоченный по правам человека Борис Ларин, уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева, ряд руководителей краевых министерств и управлений.

За поправки проголосовали 56 депутатов, против — 0, воздержались — 6. Это представители фракции КПРФ в лице Марии Прусаковой, Вероники Лапиной, Вячеслава Початова, Владимира Попова, Максима Талдыкина и депутат от «Справедливой России» Василий Железовский.

Как в Госдуме. Депутаты АКЗС приняли поправки в Конституцию России Новости 12.03.2020 16:14 Поправки в Конституцию со стороны депутатов АКЗС приняты 1621

Примечательны выступления представителей каждой фракции на предмет их отношения к голосованию. Особенно огненную речь выдала лидер коммунистов Мария Прусакова. Далее приводим слова депутатов в соответствии с хронологией их выступления.

Александр Молотов, «Справедливая Россия»

Молотов начал с позитивной ноты. По его словам, «многие предложения поправок от президента и рабочей группы совпадают с позицией «СР». В первую очередь это ряд социальных гарантий.

«Вместе с тем мы не можем сказать, что довольны конституционным процессом», - перешел к «ложке дегтя» спикер.

В числе претензий он назвал пенсионную реформу и отказ вернуться к ее старой формуле «55/60 лет», систему государственного возмещения, отказ по расходам на образование и здравоохранение на уровне 7% ВВП, невозможность обязать ЦБ следить за экономикой и нести ответственность. Молотов намекнул, что прими рабочая группа последнее предложение, сейчас мы могли бы избежать падение рубля.

«То, что некоторые наши предложения не нашли отражения в Конституции, не означает прекращение нашей борьбы. Все только начинается», - бодро завершил выступление эсер и добавил, что в целом фракция поддержит поправки.

Владимир Семенов, ЛДПР

«Фракция ЛДПР последовательно поддерживала поправки в Конституцию во всех трех чтениях, - отметил Семенов. - В ходе работы над документом, 20 поправок от депутатов ЛДПР учли частично или в полной мере. Например, о русском языке, как языке государствообразующего народа, индексации пенсий, минимальном размере оплаты труда».

Он подчеркнул, что идея провести голосование в будний день, который станет выходным, принадлежит ЛДПР. Отдельно докладчик остановился на так называемом «обнулении сроков».

«Главное — честные и чистые выборы, а не конкретные персоналии, - подытожил он. - Выбирать президента предстоит на прямых выборах. В 2024 году обязательно будет выдвинут кандидат от ЛДПР и он создаст ситуацию выборов на альтернативной основе».

Мария Прусакова, КПРФ

Лидер коммунистов сначала привела цитату Владимира Путина с его пресс-конференции 2012 года:

«Если бы я считал, что тоталитарная или авторитарная система является для нас наиболее предпочтительной, то я бы просто изменил Конституцию. Как Вы понимаете, это было легко сделать. Это же не требует даже какого-то всенародного голосования, достаточно было провести это решение в парламенте, где у нас (у партии «Единая Россия») больше 300 голосов. Я сознательно ушел на вторую позицию, сознательно, для того чтобы обеспечить и преемственность власти, и проявить уважение к Конституции страны и к нашим законам».

Затем переключилась на собственные тезисы:

«Исходя из этого, Владимир Владимирович признает, что нам необходима авторитарная система. Много говорят о стабильности в стране. Если проводить аналогии, то кома — это тоже стабильность. Наша экономика сегодня в стабильно тяжелом состоянии».

Далее она высказала мнение, что в стране недостаточно хорошо борются с коррупцией, и посетовала, что предложение КПРФ об отмене повышения пенсионного возраста — отклонили.

«Вы знаете, на эту процедуру, которую, кроме как прихотью президента, я назвать не могу, будет потрачено 14 млрд рублей, а на пенсионной реформе сэкономили 21 млрд рублей, - продолжила яркий спич Прусакова. - Так вот для чего, оказывается, люди должны умирать на рабочих местах? Чтобы провести дорогостоящий социологический эксперимент? Я привыкла к людям, которые выполняют обещания. Владимир Путин ранее заявлял, что не повысит пенсионный возраст, что не изменит количество сроков своих полномочий, что не допустит изменения в Конституции. Сегодняшняя процедура — это политическая прелюдия к решению одного вопроса».

Она обратила внимание, что контролировать итоги голосования будет сложно:

«Никакой аналогии с выборами провести невозможно, итоги голосования не будут иметь юридической силы в суде, чтобы доказать какие-то фальсификации. Если не проводить голосование, то ничего не изменится. Те предложения, кроме одной поправки [об обнулении], они так или иначе продублированы в федеральных законах. Например, в семейном кодексе, брак — это союз между мужчиной и женщиной. Давайте внесем в Конституцию, что дважды два — четыре, а воздух — воздушный».

Депутат потребовала национализацию природных богатств, возмутилась пакетным форматом принятия поправок и разнесла женщину-космонавта Валентину Терешкову.

«Мы по полгода обсуждаем, как назвать аэропорт, а поправки принимаем сразу пакетом, - возмутилась Прусакова. - Это поправка [об обнулении] — со слов одной женщины, которая, я сейчас говорю как житель Алтайского края, к нашему стыду, приземлимся на этой территории. Это издевательство. Пока она шла к трибуне, поменяла слово «Брежнев» на «Путин». КПРФ не голосует против социальных предложений, мы считаем нужным устраниться от этого голосования и воздержаться».

«Единая Россия»

Лидер фракции Сергей Приб отметил важность поправок по защите семейных ценностей и обязательств государства по достойному уровню жизни. Председатель АКЗС Александр Романенко заявил, что сейчас здесь рассматривают «вопрос, который гораздо шире, чем просто поправки».

Лидия Михеева, Общественная палата:

«Это исторический момент на родной земле, - отметила уроженка Алтайского края Лидия Михеева. - Вспоминаю, как в декабре 1993 года мы, граждане, голосовали за Конституцию России. Если бы кто сказал тогда, что в 2020 году я буду принимать участие в рабочей группе по подготовке поправок, я бы не поверила. В эти дни мы все вместе входим в историю страны. Граждане России с первого дня, когда прозвучали слова главы государства о корректировке Констиции, откликнулись. Знаю об этом не понаслышке: в Общественную палату приходили письма, заявления, предложения со всей страны».

Напомним, пакет поправок к Конституции РФ проходит широкое общественное обсуждение. Всего в рабочую группу поступило более 400 поправок. По результатам их рассмотрения Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении. Кроме того, закон одобрил и Совет Федерации. 14 марта сенаторы рассмотрят итоговые решения региональных парламентов.