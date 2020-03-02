Суд отказал прокуратуре в изъятии квартиры у депутата алтайского парламента

Новости 13.03.2020 8:30 423

Павловский районный суд отказался удовлетворять иск прокуратуры и управления Росимущества по Москве к депутату Алтайского краевого законодательного собрания Владимиру Попову и его супруге. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

Суд готов оценить претензии к депутату АКЗС из-за его московской квартиры Новости 02.03.2020 16:35

Ведомствам отказано в требовании обратить в доход государства имущество семьи народного избранника. Как сообщалось ранее, тяжба может быть связана с квартирой депутата в Москве. В прокуратуре и Росимуществе считают, что ее стоимость значительно превышает официальный суммарный доход семьи Попова за последние годы, поэтому приобрести он ее не мог. Однако суд нашел этому объяснение этому факту.

Иск поступил в суд 9 января 2020 года. С тех пор судьей Светланой Ждановой было проведено четыре заседания. На втором по счету (14 февраля) к делу присоединилось третье лицо – вероятно, ООО «Диво Алтая», в котором Попов занимает пост коммерческого директора.

Депутат сообщил журналистам, что делом занимались юристы, поэтому он не в состоянии объяснить, в чем заключались претензии прокуратуры и московского управления Росимущества. По сведениям источников ИА «Банкфакс», представители депутата дали в суде разумное объяснение происхождению спорной недвижимости. По их данным, речь может идти о некоем займе, предоставленном Попову «Дивом Алтая» на покупку квартиры. Также существует вероятность, что жилье находится непосредственно в собственности юрлица.

Доход депутата за 2016 год составил 220,6 тысяч рублей (супруги – 102 тысячи), в 2017 году — 647,2 тысяч рублей, (у жены — 111,5 тысяч). В 2018 году чета заработала 1,5 млн рублей, и состав недвижимости за эти годы почти не менялся. При этом среди официального имущества семейства фигурирует, к примеру, люксовый автомобиль Bentley Continental, рекомендованная розничная цена последних моделей которого начинается от 15,4 млн рублей. Кроме того, в соцсетях обращали внимание на пышное празднование дня рождения депутата в июне 2019 года. Если судить по опубликованным материалам, ведущим на празднике был известный шоумен Иван Ургант, услуги которого, по неофициальным данным, могли стоить около 5 млн рублей. Сам Владимир Попов объяснял присутствие такого гостя дружескими отношениями.