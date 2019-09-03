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Депутат-золотодобытчик из алтайского Заксобрания сложит полномочия

Новости
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Депутат АКЗС Валерий Гуминский добровольно откажется от мандата и сложит с себя полномочия. Об этом он заявил на заседании фракции «Единая Россия» в парламенте, сообщает ИА «Толк». Он поблагодарил всех за совместную работу и пожелал удачи. Депутат уже несколько лет занимается золотодобывающим бизнесом на Дальнем Востоке.

Валерий Гуминский — один из самых богатых депутатов АКЗС после единороссов Дмитрия Аганова и Александра Демина. Согласно опубликованной декларации, в 2018 году он заработал 18,3 млн рублей. Он владеет тремя земельными участками, гаражом, автомобилями BMW, Land Rover, прицепами, вездеходом и двумя снегоходами.

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В 2016 году Гуминского избрали в АКЗС по одномандатному округу № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы). Ранее в Курьинском районе работало его предприятие «Золото Курьи», которое он продал в 2014 году.

В случае снятия его полномочий, в Алтайском крае освободится уже третий депутатский округ АКЗС. Ранее полномочий лишились осужденные Андрей Волков в Барнауле и Ирина Теплова в Бийске. Их признали виновными в растрате. Это значит, что в сентябре 2020 года на этих трех округах пройдут довыборы в АКЗС, если большие парламентские выборы не сделают досрочными.

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Автор: Политсиб.ру

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