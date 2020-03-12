Как пандемия коронавируса повлияет на Алтайский край

Новости 12.03.2020 17:45 1031

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. В связи с этим по всему миру отменяют массовые мероприятия. 12 марта глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что их нужно ограничивать и в России, и призвал граждан проявить понимание. В Алтайском крае решения об отмене мероприятий пока не принимались, передает «Толк».

Карантинные мероприятия в Алтайском крае

С 26 января в регионе находятся под наблюдением 214 человек, прибывших из подвергшихся заражению стран. На домашнем карантине пребывают 44 человека, 12 из которых побывали в Китае, и по 16 – в Италии и Корее. В течение двух недель с момента прибытия им следует находиться дома и никуда не выходить.

«Мы знаем их фамилии, знаем, где они находятся. Каждый день к ним приходят медики и проверяют состояние здоровья. Сроки наблюдения за каждым из них определены. Крайнее число на сегодняшний день – 22 марта», – рассказал глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов на заседании комитета АКЗС по здравоохранению и науке, состоявшемся 12 марта.

При этом, передвижения этих людей не контролируются и действительно ли они соблюдают предписание о постоянном нахождении дома, неизвестно.

Без паники

Роспотребнадзор об отмене мероприятий не информировал, в администрации Барнаула сообщили, что ограничительных пока применять не планируется. В краевом Минспорте также отметили, что не собираются отменять массовые мероприятия из-за коронавируса. Тем не менее, несколько масштабных мероприятий, включая шестилетие «Крымской весны», все же были отменены.

«Одна из задач – предупредить панику среди населения. Надо понимать, что мы не ограниченный каким-то забором и стеной регион, мы открыты для мира, и поэтому возможность появления такого пациента в крае есть, и мы к этому готовы», – заявил Дмитрий Попов.

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12 марта, днем, на заседании правительства Михаил Мишустин порекомендовал федеральным и региональным властям «сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий».

Это значит, что в Алтайском крае могут быть отменены концерты, соревнования и прочие массовые мероприятия.

Как ВИЧ

Как рассказал глава алтайского Минздрава, коронавирус успешно лечат теми же препаратами, что и ВИЧ-инфекцию. При этом, летальность заболевания почти втрое выше, чем от пандемического гриппа 2009 – 2010 годов.

На 12 марта в России официально зарегистрировано 20 случаев коронавируса. Среди заболевших: два жителя Китая, итальянец и 17 россиян.

Боевая готовность

На 13 марта в Барнауле запланировано заседание штаба с участием губернатора Алтайского края Виктора Томенко по вопросам, связанным с коронавирусом. Как сообщил региональный министр здравоохранения, край готов к появлению пациентов, инфицированных коронавирусом.

Таковые будут размещаться в базовом госпитале – инфекционном отделении горбольницы № 5. Для сотрудников подготовлены спецкостюмы, дезинфицирующие растворы, медикаменты и прочее. Тех, кто контактировал с заболевшими, будут направлять в горбольницу № 12.

Помимо вышеперечисленного, в распоряжении медработников имеется запас тест-систем для определения коронавируса, в количестве 900 штук. Они применяются только при наличии клинической картины и пневмонии. Тотально всем прибывшим из-за границы тестирование не проводят.