Как Instagram алтайского губернатора превратился в инструмент инцидент-менеджмента

Новости 12.03.2020 14:35 1642

Instagram губернатора Алтайского края Виктора Томенко в последнее время все активнее превращается из имиджевого ресурса в канал связи, посредством которого жители региона пытаются добиться от краевого правительства решения насущных проблем.

Практически под каждым постом губернатора пользователи размещают комментарии, в которых не только обсуждают запись, но и озвучивают свои беды и чаяния, зачастую вовсе не относящиеся к тематике опубликованной записи. «Политсибру» проанализировал аккаунт Виктора Томенко и выяснил, какие темы наиболее волновали жителей Алтайского края в начале весны.

29 февраля. Пост о посещении «Сибирской масленицы»

Виктор Томенко поставил новый рекорд в Instagram Новости 18.12.2019 10:10

В последний день зимы в аккаунте губернатора появился пост о посещении праздника «Сибирская масленица», на котором Виктор Томенко собственноручно пек блины.

Под этой записью сразу возникло около десятка комментариев от дольщиков проблемного долгостроя на Павловском тракте, 291. Причем, следом за просьбами о помощи стали возникать возмущенные записи о том, что комментарии дольщиков удаляют.

Под этой же записью жители края сообщали о проблемах с автобусным сообщением в Рубцовском районе, подготовкой к паводку во Власихе, медобслуживанием в Топчихинском районе и расчисткой улиц Барнаула от снега. Жалобы на плохую уборку снега стали самыми распространенными, по количеству уступив лишь комментариям дольщиков.

Кроме того, у губернатора просили денег на лечение больного ребенка, сообщали, что молокосборщики в Локтевском районе занижают цены и жаловались на высокую стоимость коммунальных услуг.

3 марта. Пост о награждении юных спортсменов

Комментарии снова начались с возмущений дольщиков. На этот раз претензии касались дома на улице Радищева в Бийске. Помимо дольщиков, главе региона высказывались возмущения состоянием спортивной инфраструктуры и кадровой политикой в этой области.

Тема расчистки снега тоже не потеряла актуальности – из Баюново пришло сообщение о том, что станция отрезана от федеральной трассы снежным заносом и местные органы власти с этим не справляются.

4 марта. Пост о награждении животноводов

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Вновь комментарии открылись жалобами дольщиков дома на улице Радищева, 2/1 в Бийске. Также губернатору указывали на перекос в распределении поддержки между крупными и мелкими сельхозпредприятиями и на плохую оснащенность Чуйского тракта туалетами.

6 марта. Пост о встрече с участницами ВОВ

В комментариях относительно спокойно. Замечания касались лишь того, что не всех участниц пригласили и – уже традиционно – плохой уборки снега.

8 марта. Пост - поздравление женщин

В комментарии посыпались тревожные сообщения о людях с малолетними детьми, застрявших в снежном плену в районе села Усть-Гавриловка. В ответ на заверения о том, что техника уже расчистила путь и выводит автомобили, появились возмущенные комментарии о том, что это – ложь. Впоследствии ситуацию удалось разрешить – дорогу расчистили. Аналогичные сообщения поступали из Топчихинского, Смоленского, Усть-Пристанского, Усть-Калманского, Курьинского, Алейского, Каменского, Поспелихинского, Косихинского районов. В Барнауле жаловались на гололед и плохую уборку снега.

Также в комментариях отметились дольщики бийского долгостроя на Радищева, сотрудники Алтайского политехнического техникума, обеспокоенные «чехардой» руководителей, и работник краевого телевидения, попросивший разобраться с недоплатой пенсии его матери.

11 марта Пост о встрече с главой Минспорта РФ

В комментариях под ним появились жалобы на состояние спортивной инфраструктуры, отсутствие финансирования поездок юных спортсменов на состязания, отсутствие поддержки отдельных видов спорта, приходящих в упадок.

Также под записью активно жаловались на проблему алкоголизма и табакокурения в регионе. В частности, многие комментаторы высказывали недовольство обилием пивных, расположенных прямо в жилых домах.

Таким образом, наиболее острыми темами для жителей Алтайского края в начале весны стали проблемы дольщиков и плохой уборки снега. Стоит отметить, что так или иначе данные проблемы решаются. Во всяком случае, так гласят ответы профильных ведомств и благодарственные комментарии в Instagram губернатора. Судя по всему, в дальнейшем роль соцсетей в инцидент-менеджменте продолжит расти.