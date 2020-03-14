Эксперт разъяснил, можно ли уволить работника предпенсионного возраста

Новости 12.03.2020 15:30 567

Эксперт службы правового консалтинга «Гарант» Елена Воронова отметила, что трудовое законодательство не содержит такого понятия, как «предпенсионный возраст». Из положений Трудового кодекса можно сделать вывод, что работники предпенсионного возраста - это те работники, чье право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, наступит в пределах ближайших пяти лет.

Основания для увольнения

Общие основания прекращения трудового договора перечислены в части первой ст. 77 ТК РФ. Помимо этих оснований, трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. При этом, каких-либо особенностей и ограничений при прекращении трудового договора с работником, достигшим предпенсионного возраста, законом не установлено.

Законодательством также не установлено и запрета на расторжение трудового договора с работником предпенсионного возраста по инициативе работодателя (в том числе в связи с сокращением численности (штата) работников организации в установленном законом порядке или в связи с ликвидацией организации).

Коллективный договор

Вместе с тем запрет на увольнение работников предпенсионного возраста по инициативе работодателя может быть установлен действующим в организации коллективным договором либо соглашением, участником которого является работодатель. Также в коллективном договоре может содержаться, например, условие о преимущественном праве работников предпенсионного возраста на оставление на работе при сокращении численности или штата работников при равной производительности труда и квалификации.

Таким образом, если действующим в организации коллективным договором либо соглашением работников и работодателей, участником которого является организация, не установлено запрета на увольнение работников предпенсионного возраста, при наличии законных оснований такие работники могут быть уволены по инициативе работодателя. Законодательство запрещает только необоснованное увольнение по причине предпенсионного возраста.

Ответственность работодателя

Необоснованное увольнение с работы лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста образует состав преступления, предусмотренный ст. 144.1 УК РФ, и влечет наложение на виновное лицо штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти

Кроме того, в случае, если трудовой договор с работником был расторгнут по его инициативе, однако имеются доказательства того, что работодатель вынудил работника подать заявление об увольнении по собственному желанию именно в связи с его предпенсионным возрастом, такие действия также образуют состав преступления по ст. 144.1 УК РФ.

Иными словами, достижение работником предпенсионного возраста не может являться причиной для его увольнения. Статья 1 Конвенции Международной Организации Труда (МОТ) от 1958 года N 111 "О дискриминации в области труда и занятий" (ратифицирована СССР в 1961 году) и ст. 3 ТК РФ запрещают дискриминацию работника по признаку возраста.

Подготовлено по материалам системы «Гарант».

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