АлтГТУ помогает молочным предприятиям разрабатывать уникальные рецептуры продуктов

Новости 12.03.2020 19:00 392

Алтайский государственный технический университет выступает базовым университетом в впоросе подготовки специалистов-технологов для предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли. Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ готовит специалистов по направлению «Продукты питания животного происхождения» для АО «Барнаульский молочный комбинат», ООО «Ингредико», ООО «Любава», ООО «Алтайхолод» и прочих предприятий, специализирующихся на производстве молочных продуктов.

В сотрудничестве с подобными организациями ученые АлтГТУ разрабатывают технологии производства новых молочных и кисломолочных продуктов. Так, например, совместно с Барнаульским молочным комбинатом реализован совместный проект «Разработка инновационных пищевых продуктов общего и специализированного назначения на основе лучших доступных технологий комплексного использования молочного и крупяного сырья Алтайского края».

В результате была разработана линейка новых молочных продуктов. Ученые института биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ создали качественно новую технологию обработки гречневой муки, позволяющую использовать ее для обогащения молочных напитков и творожных изделий.

«Реализация представленных проектов в дальнейшем позволит расширить ассортимент выпускаемых в Алтайском крае молочных продуктов общего и специализированного назначения, а также обеспечит более эффективное использование местного сырья. Этот проект еще и актуален тем, что позволит производителям получить продукты более высокой пищевой и биологической ценности по сравнению с традиционными молочными продуктами», - рассказал директор института Александр Беушев во время своего выступления на совещании по подведению итогов работы зерноперерабатывающей, мясоперерабатывающей и молокоперерабатывающей отрасли региона.

Кроме того, он предложил предприятиям принять участие в составлении новых учебных планов в рамках направления подготовки «Продукты питания животного происхождения» и начать целевое обучение специалистов.