Сенатор Белоусов призвал ускорить снижение стоимости электроэнергии для фермеров

Новости 12.03.2020 13:00 316

Зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного края Сергей Белоусов обратился к министру энергетики РФ Александру Новаку с запросом прокомментировать ситуацию с тарифами на электроэнергию для сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств и фермерских кооперативов.

Сенатор отметил, что, реализуя глобальные проекты в области энергетической безопасности для зарубежных потребителей мы не должны забывать об отечественных предприятиях.

По словам Сергея Белоусова сегодня в России проводится большая работа по гарантированному обеспечению экономики, социальной сферы и населения страны доступной электроэнергией. На реализацию этой задачи направлен Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, который опирается на Стратегию пространственного развития Российской Федерации, синхронизирован со схемами и программами развития энергетических систем регионов России, проектами развития транспортной, производственной и социальной инфраструктуры.

Вместе с тем, заметил парламентарий, в последние годы, при снижении общего объема потребления электрической энергии, финансовая нагрузка на сельскохозяйственные предприятия, напротив, выросла в разы. Сегодня такие хозяйства приравнены к промышленным и, с учетом ситуации, складывающейся в энерготарифах, финансовая нагрузка на них только растет. Доля энергоресурсов в себестоимости произведенной продукции отечественных фермеров достигает 25%. Это при том, что электроэнергия в хозяйствах используется лишь на высокотехнологичных операциях, остальное производится с использованием дров, мазута и других видов топлива.

Уже сейчас, когда российские аграрии активно готовятся к новому сельскохозяйственному сезону с механизмами по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельхозкооперативов затягивать нельзя, уверен сенатор. Он напомнил, о соответствующем поручении Президента РФ В.Путина правительству по итогам заседания Госсовета по вопросам развития АПК, которое прошло 26 декабря прошлого года.

Также на заседании Совета Федерации принято Постановление СФ «О перспективах, темпах и проблемах газификации в субъектах Российской Федерации», исполнение которого останется на контроле верхней палаты парламента.