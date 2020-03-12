Сегодня депутаты АКЗС решат, вносить ли поправки в Конституцию

Новости 12.03.2020 12:30 1316

Внеочередная сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) состоится сегодня, 12 марта. Это будет 41-я внеочередная сессия. На ней рассмотрят только один вопрос: «О рассмотрении Закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». С докладом выступит председатель комитета по правовой политике Андрей Осипов.

В рамках сессии краевым депутатам предстоит рассмотреть поправки и высказать по ним свое мнение, которое нужно направить в Совет Федерации. Если с этим справятся все регионы, то 14 марта Совфед уже сможет рассмотреть итоговые решения парламентов в субъектах. Ранее Госдума приняла поправки в третьем чтении.

Главная интрига текущей сессии — сколько депутатов проголосует против или воздержится. Скорее всего это будут представители КПРФ, как это случилось в Госдуме. Однако фракцию КПРФ в АКЗС нынешнего созыва нельзя назвать дружной и сплоченной. Возможно, кто-то из коммунистов не согласится с товарищами по партии и поддержит поправки. Жители Алтайского края и России могут высказать свое мнение 22 апреля, на всенародном референдуме. Этот день сделают выходным.