Алтайские единороссы «разобрали» поправки в Конституцию России

Новости 12.03.2020 11:30 1429

Партия «Единая Россия» провела заседание Президиума Регионального Совета фракций Алтайского края. Целью собрания, которое состоялось 11 марта, стали обзор и разбор законопроекта о поправках в Конституцию.

Разъяснения дали компетентные специалисты в области права. Планируется, что такие же встречи пройдут с депутатами и жителями Алтайского края.

Интересно, что заседание Президиума состоялось на следующий день после встречи Госдумы с президентом России Владимиром Путиным. Как пояснил руководитель регионального исполкома партии Денис Голобородько, нужно было оперативно вместе с депутатами проанализировать как изменения в Основной закон в целом, так и те поправки, которые были внесены во время заседания Госдумы.

В совещании приняла участие председатель Избиркома Алтайского края Ирина Акимова. Она рассказала о предстоящем голосовании, которое состоится 22 апреля. Она еще раз пояснила, что голосование не является референдумом, так как изменения глав с третьей по восьмую не предусматривают обязательных процедур народного волеизъявления.

«Изменения 3-8 главы Конституции России осуществлялись и раньше, и в них, как это прописано в законе, участвовали представительные органы регионов, но инструменты прямого волеизъявления тогда просто не применялись в силу положений закона. Однако организация голосования по таким важным государственным вопросам законом не исключается. В данном случае, официально речь идет именно об общероссийском голосовании», - пояснила Акимова.

Директор Юридического института АлтГУ, доктор юридических наук Антон Васильев дал пояснения с точки зрения истории и теории права изменения российской Конституции. По его словам, вопрос изменений встал в связи с необходимостью закрепления в Основном законе принципа служения власти народу.

«Уверен, что текст поправок в Конституцию нужно учитывать, основываясь на Послании президента Федеральному Собранию. Владимир Путин ясно дал понять, что эффективность государственного управления должно быть связано с уровнем жизни людей. Обратите внимание, что законопроект о поправке называется «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». И когда люди спрашивают, а какое отношение он имеет к нам, почему мы должны идти и голосовать, то ответ становится понятен. Провозглашается главной идея служения народу. Именно для этого, в том числе, прописываются и серьезные требования к лицам, замещающим государственные должности, и другие положения. При необходимости кардинальных перемен, нужно начинать с конституционного текста», - сказал Васильев.

Председатель комитета АКЗС по правовой политике, замруководителя фракции ЕР в АКЗС Андрей Осипов отметил усиление роли российского парламента.

«Фактически вводится позиция парламентского контроля, которой не было в текущей редакции Конституции. Меняются некоторые функции палат Федерального Собрания — Госдумы и Совета Федерации. Например, в части утверждения председателя и состава Счетной палаты, председателей и заместителей председателей Конституционного и Верховного суда, появляются новые функции у Государственной Думы», — подчеркнул Осипов.

Высказался и зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов. По видеосвязи он выступил с информацией после второго чтения законопроекта и обращением к Совету фракций ЕР.

«За 26 лет действия текущей редакции Конституции изменилось общество и вся страна. В связи с этим, некоторые точечные изменения норм закономерны. Основная часть тезисов заключается в том, что идет развитие понятия России, как социального государства. Например, в полномочиях Правительства будут прописаны обязательства проведения политики по укреплению и защите семьи, функционирование системы соцзащиты инвалидов и другое», - объяснил он.

Также Бессарабов отметил, что расширение полномочий Госдумы — это и увеличение роли избирателей в жизни страны.

Алтайские депутаты от «Единой России» проведут встречи на тему поправок в Основной закон на своих округах. Об этом сообщил Председатель регионального Совета руководителей фракций Сергей Приб.

«Мы будет разъяснять поправки гражданам совместно с депутатами фракций партии в городских, районных и сельских советах. Важно, чтобы люди понимали стратегическую задачу, для чего меняется наша Конституция, как это связано с нынешними реалиями. Считаю, что именно «Единая Россия» должна выполнить эту задачу», — подытожил Приб.

Напомним, 12 марта состоится внеочередная сессия Алтайского краевого Заксобрания, на которой депутаты рассмотрят законопроект о поправке в Конституцию.