Как в Госдуме. Депутаты АКЗС приняли поправки в Конституцию России

Новости 12.03.2020 16:14 1621

В четверг, 12 марта, прошла внеочередная сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания. Она была посвящена только одному вопросу – принятию поправок в Конституцию России.

Итоги голосования стали похожи на заседание Госдумы России, которое состоялось 10 марта. Все парламентские партии, кроме КПРФ, проголосовали за поправки. Коммунисты предпочли воздержаться.

Сессия АКЗС прошла в таком же ключе. Глава крайкома партии Мария Прусакова заявила, что фракция воздерживается от голосования.

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В итоге за принятие поправок высказались 56 депутатов, против - 0, воздержались – 6 народных избранников.

Теперь АКЗС предстоит направить проект своего решения в Совет Федерации, который, основываясь на голосовании субъектов, вынесет окончательный вердикт об утверждении. Собрание состоится в субботу, 14 марта. Следующим этапом станет принятие решения уже со стороны всего населения страны. Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля текущего года. Отметим, что по данным официальных опросов общественного мнения, большинство жителей России поддерживают поправки, однако примерно такое же количество населения не до конца понимает их сути. Напомним, что все алтайские сенаторы в Совете Федерации уже проголосовали за принятие поправок.

Критику и похвалу депутатов АКЗС различных фракций о принятии поправок в Конституцию читайте в материале "ПолитСибРу" в ближайшее время.