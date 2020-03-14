В Алтайском отделении Сбербанка рассказали о новых технологиях и развитии сервисов

Новости 12.03.2020 13:30 519

Прошедший 2019 год в Алтайском отделении Сбербанка оценивают для себя как успешный. О достигнутых результатах в работе на пресс-конференции рассказал управляющий региональным отделением банка Антон Милютин. В числе ключевых показателей – расширение филиальной и агентской сетей, увеличение числа клиентов, вывод на рынок новых продуктов.

Услуги становятся доступнее

В течение 2019 года отделением было выдано 9,4 тысячи ипотечных кредитов на 12,5 млрд рублей. Стоит отметить, что третья часть заемщиков оформила ипотеку через сервис «ДомКлик», который позволяет не только подобрать подходящую недвижимость, но и пройти весь путь получения ипотеки или оформить документы на покупку жилья.

Как уточнил Антон Милютин, одна из ключевых задач, которую ставит перед собой Алтайское отделение Сбербанка, – повышение доступности банковских услуг для потребителей. Особенно это касается жителей сельской местности.

Благодаря активному развитию сервиса банковских платежных агентов в 2019 году возможность снимать наличные в магазинах появилась у жителей 89 сельских населенных пунктов. Филиальная сеть приросла двумя новыми офисами, 41 офис был реконструирован или переформатирован.

Дорога в безналичный мир

Руководство банка отметило и развитие сервиса безналичных расчетов. Прошлый год запомнился активным внедрением эквайринга в общественном транспорте для бесконтактной оплаты проезда в Барнауле. Более 700 бортов общественного транспорта в краевой столице были оборудованы устройствами для приема безналичной оплаты.

Также стала доступна оплата госпошлин и услуг с помощью международных пластиковых карт в окнах МФЦ Алтайского края и Республики Алтай. Кроме того, в 2019 году клиенты банка получили возможность совершать покупки в интернет-магазинах с помощью онлайн-кредитования.

Переход на эскроу и работа с АПК

В прошлом году на 22,5% был отмечен рост портфеля в сегменте корпоративного кредитования, в целом он составил 29,1 млрд рублей. Основная доля приходится на льготные кредиты по линии Минсельхоза и финансирование строительной отрасли.

«Поправки, внесенные в 214-й Федеральный закон, изменили строительную отрасль. Эти перемены не стали для нас неожиданностью. Мы и раньше активно занимались финансированием строительных объектов и имеем достаточный опыт в этой сфере. На конец года нами были профинансированы 7 проектов с использованием счетов эскроу. Объем средств, выданных на цели финансирования жилой стройки за 2019 год, составил 3 млрд рублей. Объем льготных кредитов, предоставленных по линии программ Минсельхоза, в 2019 году превысил 9 млрд рублей. Что касается объемов кредитования предприятий АПК в целом, то по сравнению с 2018 годом они выросли на 10%. Активно развиваются и другие направления финансирования. Так, объем средств по факторингу составил 1 млрд рублей, по лизингу - 1,5 млрд рублей», - рассказал Антон Милютин.

Предложения для предпринимателей

Банк понимает потребность бизнеса в экономии времени, поэтому упростил сервисы и повысил их удобство. Так, у индивидуальных предпринимателей появилась возможность оформить кредит с помощью приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн». Весь процесс занимает не более часа с того момента, когда предприниматель увидел предложение, и прошел все шаги по оформлению и подтверждению кредитной заявки. Это стало возможным благодаря развитию предодобренных технологий.

Помимо этого, запущен сервис дистанционного открытия расчетного счета для предпринимателей. С помощью электронных сервисов можно оформить банковские гарантии на возмещение НДС и таможенных платежей.

Другие сервисы для населения

Антон Милютин отметил, что предыдущий год был важным для становления экосистемы Сбербанка и развития входящих в ее состав сервисов. В настоящий момент в экосистему Сбербанка входит 30 компаний, которые предоставляют клиентам широкую линейку продуктов и сервисных решений, не связанных напрямую с традиционными банковскими услугами.

Например, в сентябре 2019 года начались продажи сервиса телемедицины DocDoc, с помощью которого в любое время суток можно получить консультацию врача и записаться к интересующему специалисту.

Чуть позже, в ноябре, клиенты банка получили возможность смотреть фильмы и сериалы на платформе онлайн-кинотеатра Okko, а 27 февраля уже 2020 года в Алтайском крае заработал мобильный оператор «СберМобайл». Также в скором времени у сервиса доставки еды Delivery Club добавится услуга по доставке продуктов из магазинов.

Завершая пресс-конференцию, Антон Милютин поблагодарил клиентов и партнеров за сотрудничество, а также заверил, что 2020 год будет еще интересней.