В Барнауле задержан директор «Специализированной похоронной службы» и его отец

Директор МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула» и его отец задержаны. Их подозревают в незаконной предпринимательской деятельности в сфере ритуальных услуг. Об этом сообщает СК России по Алтайскому краю.
Возбуждено уголовное дело. Отец подозреваемого является специалистом по оказанию ритуальных услуг в ООО «Сибинтекс».
По данным следователей, в период с 2018 по 2020 годы они осуществляли свою деятельность без регистрации юридического лица, используя для работы ресурсы муниципального унитарного предприятия. В период противоправной работы они получили доход в размере более 2,2 млн рублей.
Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.
В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.
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