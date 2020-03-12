В Барнауле задержан директор «Специализированной похоронной службы» и его отец

Новости 12.03.2020 10:30 1908

Директор МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула» и его отец задержаны. Их подозревают в незаконной предпринимательской деятельности в сфере ритуальных услуг. Об этом сообщает СК России по Алтайскому краю.

Возбуждено уголовное дело. Отец подозреваемого является специалистом по оказанию ритуальных услуг в ООО «Сибинтекс».

По данным следователей, в период с 2018 по 2020 годы они осуществляли свою деятельность без регистрации юридического лица, используя для работы ресурсы муниципального унитарного предприятия. В период противоправной работы они получили доход в размере более 2,2 млн рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.