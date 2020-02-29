«Вы — бульон, в котором все выше вас»: алтайские эксперты о падении нефти и рубля

Новости 11.03.2020 18:00 423

Насколько упадут нефть и рубль? Произойдет ли финансовый кризис? Что делать простому человеку? Бежать покупать доллары или телевизоры? Эти вопросы последние несколько дней звучат везде. «ПолитСибРу» поговорил с экспертами из разных сфер и попытался понять: что будет дальше.

Что случилось?

Нынешний 2020 год открылся достаточно высокими ценами на нефть (66-68 долларов за баррель Brent) и относительно крепким рублем (61-63 за доллар). Первые два месяца нефть и рубль постепенно падали, демонстрируя вялотекущие корректировки. Нефть снизилась до $50, рубль пробил психологическую отметку в 65 долларов. Группа экономистов называет главной причиной фактор коронавируса, повлекший сначала замедление китайской, а затем и мировой экономики.

Казалось, что укрепить рубль и повысить стоимость нефти может сделка стран ОПЕК+. На фоне угрозы коронавируса им предстояло вновь договориться о новом сокращении добычи. Впервые с 2016 года переговоры провалились и сделка перестанет действовать с 1 апреля. Россия и Саудовская Аравия пообещали нарастить добычу и тем самым еще больше перегреть избыточное предложение на рынке.

Уже 9 марта нефть упала на треть — до $31-32 за баррель. На фоне ее обрушения взлетели курсы доллара и евро. На пике, 9 марта, они стоили 75 и 85 рублей соответственно. 10 марта цены на нефть немного подросли, рубль также частично отыграл недавнее падение, но общая картина все равно выглядит неутешительной для российской экономики.

«Если говорить о прогнозах перед заседание ОПЕК+, то речь о существенном росте там давно не шла, - отмечает Анатолий Ижболдин-Кронберг, кандидат экономических наук и доцент Алтайского филиала финансового института при Правительстве РФ. - На самом деле, в этот раз, России предложили невыгодные условия по сокращению. Теперь это пройденный этап. Важно, возобновятся ли переговоры и кто в них будет участвовать».

Каким будет курс?

Премьер-министр Михаил Мишустин собрал совещание по экономическим вопросам. На нем министр финансов Антон Силуанов заявил, что у государства есть деньги на исполнение обязательств и реализацию нацпроектов. Официальные лица обещают, что Россия может пережить низкие цены на нефть два-три года. Напомним, бюджет РФ сверстан из расчета $42 за баррель. Можно с опасение вспомнить 2014 год, когда на поддержание курса Россия потратила миллионы долларов, но рубль все равно девальвировался. Мы сожгли значительную часть резервов на неочевидный результат.

«Один из аналитиков, которому я доверяю, назвал решение России по ОПЕК+ выстрелом себе в ногу, - продолжает Анатолий Рудольфович. - Он считает, что продержаться и опустить американский «сланец» не получится. Что будет с нефтью и курсом рубля? Это не мой прогноз, но согласно техническому анализу, если баррель упадет ниже 30 долларов на месяц-два, то доллар будет стоить 70-80 рублей. Если до конца года цена будет ниже $42, то наш бюджет из профицитного превратится в дефицитный. А дальше все может пойти по цепочке...».

Как пояснил наш собеседник, наивно думать, что на финансовом рынке продают реальную нефть. На самом деле там торгуют разными контрактами: фьючерсными, фондовыми и т. д. Так называемый спекулятивный капитал. Причем продают и покупают зачастую не люди, а роботы, с использованием определенных алгоритмов.

«Я уже несколько лет говорю, что рубль может только падать. Такова его долгосрочное тенденция, - подчеркивает Анатолий Ижболдин-Кронберг. - Вопрос только до какого уровня и в какой период. Последние пять лет мы стагнируем или падаем. Если ухудшается внешний контур, то это дополнительный фактор к обострению нашей ситуации. Укрепление рубля по итогам 2019 года? Считайте, что повезло. Что будет дальше, точно предсказать не сможет никто. И никто не знает этого. Может быть, узкий круг людей наверху. Остается анализировать все источники и держать руку на пульсе».

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Как кризис отразится на предпринимателях?

В моменты падения рубля, Центробанк стремится сгладить этот эффект повышением ключевой ставки. Зачастую это положительно влияет на стабилизацию курса. Однако рост ставки ведет к повышению кредитов по вкладам и процентам. Последние годы государство гордилось постепенным снижением ставки, которая сейчас составляет 6 %. Бизнесу обещали привлекательные кредиты, населению — ипотеку по 2-4 %.

«Для микробизнеса текущая ситуация может отразиться после повышения ключевой ставки ЦБ и роста кредитных ставок, - считает Владислав Уваров, исполнительный директор Алтайского фонда микрозаймов. - Если это сделают, то мы автоматически повысим свою. Может ли быть ее резкое повышение? Думаю, если это будет, то в пределах 0,5 %. Оно не станет принципиальным. Потому что ставки и так низкие. Даже если будет 6,5% это не критично. Такие показатели хорошо работали для микробизнеса. Последнее время у нас был большой спрос на займы среди предпринимателей».

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Председатель правления некоммерческого партнерства «Алтайский союз предпринимателей» Юрий Фриц считает, что события 9 марта будут влиять двояко. Для тех, у кого в производстве или торговле есть существенная доля импорта — это будет отрицательное влияние. Вырастут издержки и себестоимость продукции. И таких импортозависимых производств у нас достаточно много: сырье, оборудование, комплектующие. Экспортеры могут извлечь пользу из текущей ситуации, нарастив рублевые доходы.

«У нас такая особенность сырьевых монополистов — перекладывание издержек на внутренний рынок, - поясняет Юрий Фриц. - В не столь отдаленной перспективе дорожать будут ГСМ и энергоносители. С другой стороны, открываются определенные ниши для импортозамещения. Это подталкивает внутреннее производство и рынок. Мы помним такие процессы в 2008 и 2014 годам. Не исключаю, что ряд предпринимателей воспользуется этим событием. Обнадеживает, что у нас большие золотовалютные резервы. Имеется запас прочности. Я бы не столько опасался падения рубля, сколько снижения цен на нефтегазовую продукцию. Это существенная статья поступлений в федеральный бюджет. Выпадающие оттуда доходы нужно каким-то образом компенсировать. Открывать «кубышку» или усиливать налоговую нагрузку, которая сегодня и так непомерна. Какую тактику изберет новое правительство — пока гадание на кофейной гуще. Видно и влияние коронавируса. Закрываются определенные рынки сбыта, страдают целые отрасли, снижаются поставки товаров из Китая, там сворачивают производство. Мы зависим от этих процессов. Это все идет в копилку предполагаемого мирового экономического кризиса».

Что делать, если мои накопления — условные 10 тысяч рублей?