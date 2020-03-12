Юбилейный турнир по греко-римской борьбе памяти летчика Григорьева пройдет на Алтае

Новости 12.03.2020 8:30 1477

28-29 марта в в спорткомплексе АО «Алтайвагон» в Новоалтайске состоится 50-й юбилейный Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Героя Советского Союза, летчика-штурмовика Ивана Григорьева. Об этом пишет «КП-Барнаул».

Съедутся отовсюду

В этом году в соревнованиях примут участие свыше 200 спортсменов в возрасте 16-17 лет из Сибирского федерального округа, а также Татарстана, Башкирии, ЯНАО, ХМАО, Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Кроме того, ожидаются спортсмены из-за рубежа (Казахстан, Армения, Германия). А вот борцы из

Узбекистана и Киргизии поучаствовать в турнире не смогут – их не выпускают за границу из-за эпидемии коронавируса.

«Наш турнир, наверно, самый старый турнир, проводимый среди юношей, он уже 50 лет проводится без остановки. Среди его участников в разные годы становились такие спортсмены, как двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, чемпион Европы и мира, бронзовый призер Олимпийских игр Владимир Попов и многие другие», – рассказал заслуженный тренер России по греко-римской борьбе Владимир Кутчер.

Наградами победителям и призерам турнира станут специально подготовленные к медали, кубки, дипломы и другие ценные призы. Организаторами также учреждены отдельные награды: «лучшему судье», «самому юному участнику», «за волю к победе», «за лучшую технику» и прочие. Всего будет разыграно 12 комплектов медалей.

«Помимо этого победители получат специальные пояса, как у боксеров, а также ребята, занявшие с первое по третье место, получат право на присвоение им звания Кандидат в мастера спорта», - уточнил Владимир Кутчер.

Почетные гости

Мероприятие намерены посетить почетные гости – трое заслуженных мастеров спорта, олимпийские чемпионы: Асланбек Хуштов, Алексей Мишин и Мнацакан Искандарян, двукратный обладатель Кубка мира Андрей Черепахин, двукратный обладатель Кубка мира, ЗМС Василий Теплоухов, серебряный призер Олимпийских игр Рустам Тотров, а также Герой России, ЗМС, трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин.

Кроме того, приглашены: Герой Российской Федерации, генерал-полковник Владимиру Шаманову, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, депутат Госдумы РФ Александру Прокопьеву, полпред президента в СФО Сергей Меняйло и другие.

Турнир пройдет в спорткомплексе АО «Алтайвагон» (г.Новоалтайск, ул. XXII Партсъезда, 15). Начало поединков в 10 часов. Торжественное открытие состоится 28 марта в 12 часов.