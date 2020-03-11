Клиенты ВТБ поставили рекорд по объему инвестиций

Новости 11.03.2020 19:00 102

10 марта клиенты ВТБ Капитал Инвестиций внесли на брокерские счета в 15 раз больше денег, чем в среднестатистический торговый день. Счета пополнились более чем на 15 млрд рублей, оформлено свыше 35 тысяч заявок. В основном, инвесторы предпочитали приобретать акции российских компаний - «голубые фишки».

За день свыше 100 тысяч человек оформило более 600 тысяч сделок через приложение «ВТБ Мои Инвестиции». Их общий оборот превысил 86 млрд рублей, что на 20% выше средних дневных показателей.

Рекордными в плане объемов сделок стали первые два часа работы Московской биржи. Именно в это время объем совершенных в мобильном приложении сделок превысил средний дневной показатель. Количество уникальных входов составило порядка 70 тысяч, объем сделок – 200 тысяч. Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции сработало штатно, обеспечив доступ к торгам для клиентов ВТБ Капитал Инвестиции даже в период повышенной нагрузки.

«Во вторник наши клиенты не только меняли структуру своих портфелей, но и инвестировали средства в покупку подешевевших ценных бумаг. Они видели возможность заработать и использовали ее. Любая сильная волатильность является проверкой качества услуг брокеров и зрелости самих игроков. Мы проходим этот тест успешно», - отметил Владимир Потапов, глава ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

Сегодня активными клиентами ВТБ Мои Инвестиции являются 200 тысяч человек, ежемесячный оборот сделок в приложении превышает 400 млрд рублей.