На Алтае состоятся досрочные выборы и декларации здесь ни при чем

Новости 11.03.2020 16:55 163

Досрочные выборы глав двух сельсоветов Немецкого национального района Алтайского края состоятся в воскресенье, 15 марта. Об этом сообщает сайт регионального избиркома.

Орловский сельсовет

Здесь зарегистрировалось четверо кандидатов. Трое – от политических партий: «Единая Россия», ЛДПР, «Российский объединенный трудовой фронт» и один самовыдвиженец, который впоследствии снял свою кандидатуру.

От ЕР баллотируется депутат Орловского сельсовета, электромонтер «Алтайэнерго» Александр Даниленко (33 года). От ЛДПР выдвинута учительница Кусакской школы Татьяна Петрова (55 лет), от РОТФ – уроженец и житель Новосибирска Сергей Крупенько (58 лет), занимающий должность координатора программ в Информационно-методическом центре «Трезвый город» (автономная некоммерческая организация). 28-летняя почтальон Ксения Кондратьева, шедшая на выборы в качестве самовыдвиженца, сняла свою кандидатуру.

Предыдущий глава - Анатолий Кудашев - добровольно сложил полномочия в связи с переездом на новое место жительства.

Полевской сельсовет

Регистрировались пятеро кандидатов, двое из них – в качестве самовыдвиженцев. Один из них также снял свою кандидатуру.

От ЕР на пост главы сельсовета выдвинута кузбасская пенсионерка Оксана Вохминцева (51 год). В 2001 году она окончила Новосибирскую специальную среднюю школу милиции, в настоящее время является депутатом Полевского сельсовета. От «Справедливой России» баллотируется временно не работающий Владимир Каминкин (49 лет), ранее судимый за подделку официальных бумаг. ЛДПР представляет учительница Гальбштадской школы Елена Соснитская (48 лет). Единственным самовыдвиженцем среди кандидатов осталась пенсионерка Людмила Куницына (58 лет), окончившая в 1991 году Восточно-Сибирский государственный институт культуры. 30-летний учитель технологии в Полевской школе Артур Кугель, также шедший на выборы самовыдвиженцем, снял свою кандидатуру.

Предыдущий глава - Андрей Бедарев - сложил полномочия в связи с назначением на должность начальника управления по культуре, физической культуре, спорту, молодежной политике и архивному делу администрации Национального немецкого района Алтайского края.