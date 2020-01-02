Заправка бывшей судьи на Солнечной поляне продана в очередной раз

Новости 11.03.2020 13:30 217

Недостроенное здание автозаправочной станции на улице Солнечная поляна, 28 вновь продано на аукционе. Ее приобрело ООО «А-Диск» за 4,65 млн рублей.

АЗС, изъятая у экс-председателя суда, уже выставлялась ранее на торги Фондом имущества Алтайского края. Победителем аукциона стал бизнесмен Михаил Волков, предложивший цену, в 45 раз превышающую начальную (6,6 млн рублей). Однако затем он отказался выкупать лот.

Его соперником выступало ООО «А-Диск», принадлежащее Олегу Виноградову. «А-Диск» торгует автомобильными шинами и располагается на соседнем участке с продаваемой АЗС. Олег Виноградов предлагал на 40 тысяч рублей меньше, чем Михаил Волков.

Теперь предпринимателю представился второй шанс и он им успешно воспользовался. Отметим также, что в случае победы на предыдущем аукционе Виноградову пришлось бы заплатить за заправку почти на 1,5 млн рублей больше.