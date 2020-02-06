Шла к «Успеху: в Барнауле руководитель приюта Ягофарова получила реальный срок, но пока не сядет

Новости 11.03.2020 11:54 595

В среду, 11 февраля, в Барнауле прошло финальное судебное заседание по делу руководителя скандального приюта «Успех» Ларисы Ягофаровой. На нем огласили приговор. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. При этом осужденная пока останется на свободе. Она начнет отбывать срок с момента, когда ее ребенку исполнится 14 лет — в 2028 году, передает корреспондент «ПолитСибРу» из зала суда.

Доводы прокурора и адвоката

Ранее прокуратура просила для Ягофаровой пять лет реального лишения свободы. Адвокат и сама подсудимая настаивали на снисхождении и хотели бы ограничиться условным наказанием. Сторона защиты озвучила ряд обстоятельств, которые они считают смягчающими: благодарственные письма от приюта «Успех» и благотворительного фонда «Облака», которым руководит подруга Ягофаровой Джамиля Семененко, положительная характеристика с места работы. Оказалась, что Ягофарова работает дворником.

По гражданским искам с Ягофаровой требовали возместить суммы затрат на погребение одного из постояльцев, а также компенсацию морального вреда. По первому иску совокупный размер требований составляет 263 тысяч рублей. По второму иску, по которому с подсудимой требовали вернуть деньги, которые принадлежали постояльцу, составил 1,4 млн рублей.

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Также адвокат обратил внимание на наличие у Ларисы Ягофаровой иждивенца в виде матери-пенсионерки, справки о наличии серьезной болезни у ее мужа Дмитрия и самой подсудимой. Защитник отмечал, что деньги, которые должна вернуть Ягофарова частично потрачены на приют, что подтверждается документами, а остальная сумма возвращена обвиняемой.

Добавим, что на время следственных действий Ягофарову на несколько месяцев садили в изолятор. Потом ее выпустили под подписку о невыезде.

За что осудили Ларису Ягофарову?

Напомним, что история с приютом стала достоянием общественности после выхода сюжета на телеканале «Катунь 24», где были показаны истощенные старики. Отмечалось, что у многих из них были следы от побоев. Кроме того, пожилые постояльцы содержались в условиях антисанитарии.

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Первыми забили тревогу соседи. Жильцы дома рассказали, что обращались в полицию и прокуратуру, но получали лишь «отписки». Кроме того, за месяц до этой истории приют проверяло Минсоцзащиты Алтайского края. Приюту оказывал поддержку городской паблик «Барнаул22», однако перестал это делать, когда увидел поведение волонтеров, которые грубо себя вели с пожилыми людьми. Чета Ягофаровых не обрадовалась приезду съемочной группы, а ее муж даже устроил потасовку с журналистом.

Что касается самой Ягофаровой, то о ней известно, что она также ранее проходила реабилитацию от наркозависимости в одном из приютов. Ряд источников утверждают, что Лариса и ее супруг Дмитрий входят в число учредителей «Местной религиозной организации Церковь евангельских христиан «Новый город».