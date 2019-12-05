Блогер Варламов может приехать в Барнаул и дать 100 советов Франку

Новости 11.03.2020 16:00 165

Известный блогер и урбанист Илья Варламов вместе с активистом Максимом Кацем написали книгу «100 советов мэру». В 2020 году Варламов хочет посетить 68 городов России и встретиться с подписчиками. При этом он готов подарить свою книгу местным мэрам. Он призывает сторонников заходить к нему на сайт и помогать в организации встречи. Для Барнаула пока стоит открытая дата. Горно-Алтайска нет в списке.

«Книга о том, как сделать российские города красивее, комфортнее и безопаснее, и как избежать ошибок прошлого, - пишет Варламов. - Мы собрали исчерпывающие рекомендации, как улучшить жизнь жителей: от строительства домов и устройства парковок до установки лавочек и сбора мусора. Привели лучшие мировые практики городского устройства с опорой на научные исследования. Я объехал весь мир, изучил опыт десятков городов, чтобы разобраться, как делать правильно».

Встречи с презентацией книги уже запланированы в Костроме, Иваново, Владимире, Нижнем Новгороде, Ярославле, Вологде. По словам блогера, книга написана для простых жителей и будет понятна любому горожанину. Она нужна, чтобы «вас не могли обмануть и испортить ваш город. Чтобы вы вовремя могли распознать вредительство и остановить его». Варламов добавляет, что главная цель книги — создать правильный общественный запрос на изменения. По его мнению она должна попасть в мэрии городов, библиотеки и профильные вузы.