Кто такой Юрий Еремеев, который занял пост вице-мэра Барнаула?

Новости 11.03.2020 11:30 855

В СМИ появилась информация о вероятном назначении на пост политического заместителя главы Барнаула Юрия Еремеева, который на сегодняшний день занимает пост управделами и главы оргкомитета администрации города.

Позднее стало известно, что его все-таки назначили заместителем мэра.

Что известно о Еремееве?

Юрий Николаевич Еремеев родился 31 января 1978 года в Барнауле. Ему 42 года. Имеет два высших образования. В 2002 году окончил с отличием Алтайский государственный технический университет им.Ползунова по специальности «технология машиностроения», а в 2007 году - Барнаульский юридический институт МВД РФ по специальности «юриспруденция».

Мэр Барнаула Вячеслав Франк назначит себе политического заместителя Новости 11.03.2020 10:30 Юрий Еремеев получит новый пост в мэрии Барнаула 520

Активистская деятельность

С ноября 1998 года по июнь 2000 года был главой Барнаульской городской общественной организации независимого профсоюза студентов АлтГТУ. С 2000 по 2001 годы занимал пост председателя Исполнительного комитета регионального отделения ОПОО «Союз правых сил», в 2001 – 2003 годах был председателем Алтайской краевой общественной организации «Молодые патриоты Алтая». Кстати, основателем и лидером «Союза правых сил» был ныне покойный политик Борис Немцов. В 1999 году он приезжал в Барнаул, где его принимал первый мэр Барнаула Владимир Баварин.

На фото слева направо: Юрий Еремеев, Алексей Сарычев, Константин Емешин, Владимир Баварин, Борис Немцов. 1999 год.

Профессиональный путь

В течение нескольких месяцев, с марта по сентябрь 2003 года, работал в Союзе зернопереработчиков Алтая, где был главным специалистом. Оттуда он перешел в органы местного самоуправления, а именно в комитет по делам молодежи администрации города Барнаула, который возглавлял с сентября 2003 по июнь 2008 года. Далее его назначили на должность замглавы администрации, руководителя аппарата администрации Индустриального района Барнаула. Почти через два года, в мае 2010 года, его утвердили в должности первого заместителя главы администрации района, руководителя аппарата. Еще через три года, в июле 2013 года, он стал главой администрации Центрального района Барнаула.

Мэрия Барнаула

В январе 2017 года его назначили на должность председателя организационно-контрольного комитета администрации города. В том же году он курировал выборы в Барнаульскую городскую Думу. Сейчас источники сообщают, что он снова пойдет на повышение и займет место политического заместителя мэра Барнаула.