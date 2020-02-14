Мэр Барнаула Вячеслав Франк назначит себе политического заместителя

Новости 11.03.2020 10:30 520

Глава Барнаула Вячеслав Франк в среду, 11 марта, назначит своим политическим заместителем Юрия Еремеева, который сейчас занимает должность управделами и главы оргкомитета администрации города. Об этом сообщают источники «ТОЛКа».

Отметим, что единственной вакантной должностью среди замов был только пост вице-мэра, который ранее занимал сам Франк. Однако, как пишет издание, Еремеев не станет первым заместителем, но его полномочия будут как у вице-мэра. Несмотря на расширение полномочий, контролировать правовой и кадровый комитеты он больше не будет.

В его обязанности будет входить контроль над управделами, оргкомитетом, комитетом информационной политики, хозуправлением, архивными отделами, комитетом общественных связей и безопасности, отделом мобилизационной работы и комитетом информатизации.

Напомним, что Вячеслав Франк 14 февраля текущего года стал главой Барнаула в результате конкурса, где за него проголосовало большинство депутатов БГД.