«Иткульский спиртзавод» идет на мировую

Новости 10.03.2020 18:30 368

На состоявшемся 6 марта первом собрании кредиторов «Иткульского спиртзавода» принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о заключении мирового соглашения.

На собрании присутствовали только представители банков, остальные кредиторы не явились. Ранее временным управляющим спиртзавода было дано согласие на получение предприятием займа в размере 250 млн рублей от ООО «Маруся Бевереджис Рус» на закупку сырья, комплектующих, оплаты авансового платежа и других налогов.

Как ранее сообщалось, погасить все долги (около 650 млн рублей) предприятие намерено в течение четырех лет. В основном, за счет нового собственника — холдинга Marussia Beverages. Часть прибыли от операционной деятельности предприятия планируется направлять на расчеты с кредиторами не ранее 2022 года.