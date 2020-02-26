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«Иткульский спиртзавод» идет на мировую

Новости
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На состоявшемся 6 марта первом собрании кредиторов «Иткульского спиртзавода» принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о заключении мирового соглашения.

На собрании присутствовали только представители банков, остальные кредиторы не явились. Ранее временным управляющим спиртзавода было дано согласие на получение предприятием займа в размере 250 млн рублей от ООО «Маруся Бевереджис Рус» на закупку сырья, комплектующих, оплаты авансового платежа и других налогов.

Как ранее сообщалось, погасить все долги (около 650 млн рублей) предприятие намерено в течение четырех лет. В основном, за счет нового собственника — холдинга Marussia Beverages. Часть прибыли от операционной деятельности предприятия планируется направлять на расчеты с кредиторами не ранее 2022 года.

«Иткульский спиртзавод» рассчитается с кредиторами за четыре года?

«Иткульский спиртзавод» рассчитается с кредиторами за четыре года?

Новости

Долги выплатит новый собственник предприятия - Marussia Beverages

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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