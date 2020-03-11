Как развивается транспортный кризис на Алтае

Новости 11.03.2020 9:55 1209

За прошедший год в Алтайском крае разорились крупнейшие автобусные перевозчики Барнаула и Рубцовска. На острый кадровый голод и другие проблемы жалуются перевозчики Бийска. Почему ситуация с общественным транспортом в Алтайском крае продолжает ухудшаться? Что происходит со сферой пассажирских перевозок в других регионах Сибири и каковы перспективы отрасли с точки зрения властей? Во всех этих вопросах разбирался «Политсибру».

Одним из наиболее показательных примеров транспортных проблем региона стала история барнаульского перевозчика «БарнаулПассажирТранс» (БПТ), вошедшего в процедуру банкротства в начале января. Бывший гендиректор БПТ Олег Яблинский ранее указывал, что тревожная ситуация на предприятии складывалась с 2014 года – тогда перевозчикам урезали компенсационные выплаты и они начали нести убытки. В дальнейшем ситуация усугублялась ростом затрат на ОСАГО, топливо и различное оборудование, которое перевозчиков обязывают устанавливать.

Проблема пассажироперевозок существует не только в Алтайском крае – она носит всероссийский характер.

Транспортная стратегия РФ

Федеральная транспортная стратегия до 2030 года признает, что городской общественный транспорт не получает должного развития. В документе отмечается, что состояние транспорта подошло к критическому уровню. Значительная его часть эксплуатируется за пределами нормативного срока службы, другая - приближается к этому сроку. В частности, износ парка автобусов составляет 51%. Также отмечено недостаточное развитие существующей транспортной инфраструктуры, рост ресурсоемкости перевозок и транспортных издержек экономики.

«Из-за нехватки и неудовлетворительного состояния подвижного состава закрыты многие городские и междугородные автобусные маршруты, снизилась частота движения автобусов. Несмотря на многократное повышение тарифов на перевозки пассажиров и грузов, финансовое положение транспортных предприятий не удалось нормализовать. Перевозки пассажиров во внутреннем сообщении на всех видах транспорта (за исключением междугородных автобусных перевозок и межрегиональных авиаперевозок) убыточны», – гласит текст документа.

В качестве основных причин убыточности называют: недостаточную производительность труда, устаревшие транспортные технологии, высокие издержки на ремонт инфраструктуры и подвижного состава, а также отставание роста доходных ставок от роста цен на потребляемые транспортом топливо, электроэнергию, материалы и техсредства. Выделяемые бюджетные субсидии пока полностью не покрывают потери в доходах транспортных компаний, возникающие в результате госрегулирования тарифов на перевозки пассажиров.

БАРНАУЛ

Мнение перевозчиков

По мнению исполнительного директора «Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула» Николая Долженко, немалую роль в происходящем играет недостаток поддержки со стороны властей.

«Поддержка перевозчиков снизилась – раньше действовали льготные кредиты, муниципальные и краевые власти софинансировали централизованное приобретение транспортных средств. Затем все это возложили на перевозчиков и пустили на самотек. Но ведь во всем мире пассажирский городской транспорт убыточен. Он предусматривает договорные работы с муниципалитетами. И в Германии, и в Америке перевозчики заключают с муниципалитетами договоры и получают какую-то помощь», – отметил глава ассоциации.

По его словам, в соседних регионах программы развития есть. В Омске на решение проблем пассажироперевозок направят 3 млрд рублей, в Томске стимулируют перевод транспортных средств на газомоторное топливо, в Новосибирске транспорт электрифицируют, Кузбасские власти также поддерживают отрасль. В Алтайском же крае помощь оказывают минимальную – «только для выживания». Если край как-то компенсирует (пусть не на 100%) провоз краевых и федеральных льготников, то за городских льготников компенсации никакой нет.

К тому же, к субсидированию подходят «затратным методом», то есть, сколько перевозчик потратил, столько ему компенсируют. И если у перевозчика нет денег, которые он может потратить, то и на компенсацию он рассчитывать не стоит. Существует также расчетный метод (использует Минтранс). Согласно ему, рассчитывают вероятный объем затрат перевозчика, включающий расходы на модернизацию (то есть, сколько потребуется перевозчику).

Мнение городских властей

«Во всех развитых странах отрасль транспорта – это не бизнес, а социальная услуга, которую дотируют из бюджетов всех уровней. Обновить автобусный парк за счет средств, полученных от пассажиров – нереально», – подтвердил зампред барнаульского транспортного комитета Сергей Щукин.

Он рассказал «Политсибру», что основная проблема отрасли автобусных пассажирских перевозок в Барнауле – хроническое недофинансирование. Собеседник выразил мнение, что без федеральных или краевых денег ситуацию не переломить, как ни оптимизируй схемы работы.

По оценкам опрошенных «Политсибру» экспертов, на модернизацию барнаульской автобусной сети понадобится 1 млрд рублей. В то же время, по словам Щукина, в распоряжении города всего лишь 100 млн – то есть, в 10 раз меньше.

Чиновник отметил, что недофинансирование отрасли имело место всегда, однако рост издержек (при сохранении объема субсидирования) ускорил накопление проблем в сфере пассажирских перевозок и некоторые предприятия перестали с ними справляться, а без софинансирования город ничего не «потянет», несмотря ни на какие концепции и стратегии.

Шансы на получение федеральной поддержки есть. В настоящее время существуют федеральные проекты, такие как БКАД (безопасные и качественные автомобильные дороги) и проекты ВЭБ.РФ. Но для участия в них тоже потребуются средства.

Почему бы не пересесть на «маршрутки»?

Еще одним фактором, усугубляющим кризисные явления на рынке автобусных перевозок, выступает интенсивное развитие маршрутных такси. Для «маршруток» существуют нерегулируемые тарифы, сроком на пять лет. При этом, ГАЗель, за счет своей дешевизны, окупается за три года. Крупноразмерные автобусы конкурировать с ними не могут. Один автобус стоит около 10 млн, а срок его амортизации составляет 7-10 лет. Развитие маршрутных такси приводит к тому, что водители больших автобусов все чаще переходят на работу к ним.

«Нехватка водителей достигает 40%. С июля ужесточат законодательство по тахографам. Необходимо будет корректировать все расписания, добавлять перерывы, пересмены и.т.д. Во что это выльется на практике, пока сложно сказать. Минэкономразвития указывал, что установка тахографов не решит проблему отрасли. Если водители не будут получать достаточно денег, то будут уходить на другую работу, где не столь строгие требования. В том числе и вовсе покидать сферу пассажироперевозок», – отметил Сергей Щукин.

При этом, полностью заменить крупноразмерные автобусы «маршруткам» не удастся.

«Чтобы, допустим, маршрут №53 перевести на маршрутные такси, потребуется 100 автобусов вместо 24. Автобус – больше 100 мест, ГАЗель – 18, а места на дороге занимает всего лишь вдвое меньше. Это просто парализует город», – указал чиновник.

Пути выхода из кризиса

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Согласно транспортной стратегии до 2030 года, с ростом благосостояния населения потребуется опережающее развитие общественного пассажирского транспорта, особенно в крупных городских агломерациях. При этом, способы решения проблем названы довольно расплывчатые. В частности, по мнению авторов стратегии, устойчивые темпы опережающего развития транспортной системы должны обеспечить за счет увеличения доли частных инвестиций. Каким образом привлекут инвесторов, не уточняется.

Базовый вариант развития

Согласно ему, меры по развитию транспортной системы страны будут осуществлять прежде всего в столичных агломерациях, а также в регионах с высокими темпами роста - на юге России, на Дальнем Востоке и в Сибири. Заметим, что Алтайский край в данном случае исключен, поскольку не относится к регионам с высокими темпами роста.

Инновационный вариант

Предполагает, что меры по развитию транспортной системы страны будут сосредоточены, наряду со столичными агломерациями, также в городах, в которых сконцентрирован значительный инновационный и человеческий капитал. Среди них называют: Томск, Новосибирск, Красноярск и Иркутск.

Алтай фигурирует лишь в пункте про региональные аспекты развития транспортной системы. При этом, речь, скорее всего, идет о Республике Алтай, поскольку там планируют развитие туристско-рекреационных зон.