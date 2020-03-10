Поддержали Карелин и Жириновский: Госдума рассматривает поправки о досрочных выборах

Новости 10.03.2020 17:25 724

В Госдуме РФ проходит заседание по второму чтению поправок в Конституцию. На нем обсуждают возможность досрочных выборов в нижнюю палату Парламента. Поправка о проведении досрочных выборов уже подготовлена и роздана в зале. Документ внесет на рассмотрение депутат и бывший спортсмен Александр Карелин, представляющий партию «Единая Россия».

«Если будут приняты изменения в Конституцию, это дает нам большие полномочия. Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партий, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, Совете Федерации. Было бы честно провести выборы под такие новые наши возможности», - отметил Карелин.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал не торопиться с вопросом досрочных выборов, а сначала разобраться с падением нефти и рубля, а также темой коронавируса, который может сорвать любое массовое мероприятие. Глава «Справедливой России» поддержал идею Карелина.

Поправки в Конституцию и досрочное голосование пообещал поддержать и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он считает, что после закрепления поправок через апрельский референдум надо проводить досрочные выборы в парламент. Также он предложил поменять порядок избрания президента РФ. Жириновский считает, что назначать президента надо через Госсовет, куда должны войти представители всех ветвей власти, науки и общественности.

ЛДПР поддержит поправки в Конституцию. Если обновлённая Конституция заработает в апреле, то и выборы в Госдуму нужно провести досрочно. А главу государства может выбирать Госсовет. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) March 10, 2020

Напомним, тема досрочных выборов в Госдума приобрела актуальность после смены правительства. В тот день Владимир Путин, в своем послании к Федеральному Собранию, уделил особое внимание грядущим изменениям в Конституции. Несмотря на то, что новшества не повлекут за собой принятие нового документа, целый ряд поправок представляется принципиальным для дальнейшего развития страны. Более того, президент уже предложил после широкого обсуждения вынести данный вопрос на общенациональный референдум, который состоится 22 апреля. Досрочные парламентские выборы могут состояться в сентябре или декабря 2020 года. В 2016 году текущий состав Госдумы и региональных парламентов избрали сроком на пять лет - до 2021 года.