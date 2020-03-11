Красноярская сеть Dommer откроет магазин на месте «Аксиомы» в Барнауле

Новости 10.03.2020 16:21 479

Стало известно, какой магазин откроют на месте «Аксиомы» на Павловском тракте в Барнауле. Это здание пустует после пожара лета 2019 года. Теперь туда зайдет красноярская сеть Dommer, специализирующаяся на товарах для дома и интерьера. В торговом центре уже меняют вывеску. Торговая площадь составит 11 187 квадратных метров. Часы работы — с 10 до 21.

Компания представит известные бренды: Lazurit, Askona, «Декорация», «Торекс». Всего более 25 компаний. На сайте Dommer появился раздел «Барнаул», который пока пустует. Также есть аккаунт в «Инстаграме» для будущего барнаульского магазина пока там 36 публикаций. В сторис указано, что в здании также будет работать кафе.

Сеть Dommer открылась в Красноярске в 2011 году. Изначально позиционировала себя как магазин строительных товаров. Но в 2012-2014 годах в Красноярске отрыли два магазина «Леруа Мерлен». На фоне обострившейся конкуренции Dommer поменял концепцию и сосредоточился на продаже товаров для интерьера. Примечательно, что Dommer открывается на Павловском тракте, 166 — рядом с «Леруа Мерлен».

Напомним, в июле 2019 года в «Аксиоме» случился пожар, повредивший крышу. Выяснилось, что здание построили с нарушениями из горючих материалов. Работать дальше там было опасно, потребовались переделки. «Аксиома» ушла из этого здания и больше негде не открылась. Возможно магазин все-таки запустят в 2020 году на других площадях.