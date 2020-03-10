Эсеры и местные жители объединились против строительства школы в Камне-на-Оби

Новости 10.03.2020 15:30 49

Жители Камня-на-Оби остались недовольны планами администрации по строительству школы за городом. В качестве места для строительства был выбран пустырь, рядом с которым отсутствует базовая инфраструктура.

Власти, по словам жителей, никак не отреагировали из-за чего им пришлось обратиться к депутату Госдумы, лидеру алтайских эсеров Александру Терентьеву.

Как сообщают заявители, в СМИ появилась официальная информация от начальника управления образования администрации Каменского района о строительстве новой школы по адресу ул.Пушкина,187.

«Но это район с индивидуальной усадебной жилой застройкой и лишь планируется выделение участков под индивидуальное строительство, а также там полностью отсутствует транспортное сообщение», – объясняют жители города.

«Уже более 80 лет Гимназия №5 располагается в центральной части города, в которой обучается 850 учащихся, рядом находится бассейн, детская поликлиника, детская библиотека, Центр дополнительного образования, музыкальная и художественная школа», – жалуются родители.

Родители учащихся поднимали этот вопрос на родительском собрании в школе. Под протоколом подписались десятки горожан.

Справедливороссы намерены помочь каменцам отстоять право их детей на комфортные условия для обучения.

Александр Терентьев уже направил депутатский запрос в адрес правительства Алтайского края с просьбой тщательно проанализировать проблемную ситуацию и в целях поиска взаимоприемлемого и взвешенного решения. В обращении он попросил учесть права и интересы детей, инициировать выездное совещание в Камне-на-Оби с привлечением всего круга органов власти по профилю вопроса, прокуратуры, уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае, родительской общественности и иных заинтересованных лиц.

Александр Терентьев лично будет контролировать ситуацию.