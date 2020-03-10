На Алтай-Коксе выбрали нового руководителя женсовета

Новости 10.03.2020 14:55 61

Новым руководителем женсовета Алтай-Кокса избрана Дина Кандакова, инженер лаборатории метрологии.

Она окончила Алтайский государственный политехнический университет им. Ползунова по специальности инженера и экономиста. Работает на Алтай-Коксе с июня 2017 года. Дина Кандакова – активист союза молодежи предприятия, волонтер НЛМК, серебряный призер конкурса «Молодой лидер – 2018».

Благодаря ее проекту и программе «Стальное дерево» на школьных стадионах Заринска появились более 10 уличных тренажеров и площадка для семейного отдыха.