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На Алтай-Коксе выбрали нового руководителя женсовета

Новости
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Новым руководителем женсовета Алтай-Кокса избрана Дина Кандакова, инженер лаборатории метрологии.

Она окончила Алтайский государственный политехнический университет им. Ползунова по специальности инженера и экономиста. Работает на Алтай-Коксе с июня 2017 года. Дина Кандакова – активист союза молодежи предприятия, волонтер НЛМК, серебряный призер конкурса «Молодой лидер – 2018».

Благодаря ее проекту и программе «Стальное дерево» на школьных стадионах Заринска появились более 10 уличных тренажеров и площадка для семейного отдыха.

«Меня очень порадовала душевная атмосфера в женсовете: все открытые и доброжелательные, - рассказывает Дина Кандакова. -  Основная направленность нашего объединения – это детские и семейные праздники. В 2020 году будем проводить не только традиционные мероприятия, но и воплощать новые идеи. Надеемся, что наш коллектив пополнится новыми яркими участницами». 

Автор: Политсиб.ру