Осужденная экс-депутат Ирина Теплова покинула «Единую Россию»

Региональное отделение «Единой России» в Алтайском крае приняло решение об исключении из партии бывшего депутата регионального парламента Ирины Тепловой. Об этом «Политсибру» сообщили несколько источников из партии.
«Заявление она написала сама», - пояснили в ЕР.
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Исходя из этого, можно предположить, что такое решение Теплова приняла для того, чтобы предупредить свое исключение из партии по отягчающим обстоятельствам. На момент публикации связаться с ней не удалось.
Напомним, что после вступления в силу приговора, в рамках которого Теплову приговорили к условному сроку за пособничество к растрате, депутаты АКЗС приняли решение о снятии с нее депутатских полномочий. Вместе с ней полномочия были сняты и с Андрея Волкова, который также был осужден за растрату и хищения и приговорен к пяти годам заключения.
Депутаты АКЗС сняли полномочия с Ирины Тепловой и Андрея Волкова
Жулики и воры покидают партию жуликов и воров,однако.