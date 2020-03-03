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Осужденная экс-депутат Ирина Теплова покинула «Единую Россию»

Новости
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Региональное отделение «Единой России» в Алтайском крае приняло решение об исключении из партии бывшего депутата регионального парламента Ирины Тепловой. Об этом «Политсибру» сообщили несколько источников из партии.

«Заявление она написала сама», - пояснили в ЕР.

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Исходя из этого, можно предположить, что такое решение Теплова приняла для того, чтобы предупредить свое исключение из партии по отягчающим обстоятельствам. На момент публикации связаться с ней не удалось.

Напомним, что после вступления в силу приговора, в рамках которого Теплову приговорили к условному сроку за пособничество к растрате, депутаты АКЗС приняли решение о снятии с нее депутатских полномочий. Вместе с ней полномочия были сняты и с Андрея Волкова, который также был осужден за растрату и хищения и приговорен к пяти годам заключения.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

Комментарии (1)

1000

Феликс-Эдмундович Дзержинский

Жулики и воры покидают партию жуликов и воров,однако.

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