Осужденная экс-депутат Ирина Теплова покинула «Единую Россию»

Новости 10.03.2020 13:00 358

Региональное отделение «Единой России» в Алтайском крае приняло решение об исключении из партии бывшего депутата регионального парламента Ирины Тепловой. Об этом «Политсибру» сообщили несколько источников из партии.

«Заявление она написала сама», - пояснили в ЕР.

Александр Романенко порассуждал о прекращении депутатских полномочий Новости 03.03.2020 18:30 Ранее АКЗС расстался с 2 парламентариями, признанными судом виновными в совершении преступлений 844

Исходя из этого, можно предположить, что такое решение Теплова приняла для того, чтобы предупредить свое исключение из партии по отягчающим обстоятельствам. На момент публикации связаться с ней не удалось.

Напомним, что после вступления в силу приговора, в рамках которого Теплову приговорили к условному сроку за пособничество к растрате, депутаты АКЗС приняли решение о снятии с нее депутатских полномочий. Вместе с ней полномочия были сняты и с Андрея Волкова, который также был осужден за растрату и хищения и приговорен к пяти годам заключения.