Почему Барнаульский застройщик не может сдать долгострой на Балтийской?

Новости 10.03.2020 13:45 160

Печально известный долгострой на улице Балтийской, 96 в Барнауле в очередной раз не приняла комиссия. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Объект, который был построен еще четыре года назад, не могут сдать в эксплуатацию, так как в рамках очередной проверки, которая прошла 28 февраля, был составлен акт о невозможности принятия благоустройства дома из-за снега. Несмотря на это, застройщик уверен, что все необходимые работы были выполнены еще в 2017 году, а годом ранее на очередной проверке все элементы благоустройства были видны, а значит, эксперты могли проверить их наличие и соответствие проекту.

По словам, руководителя ЖСК «Балтийский» Виктора Майзингера, реальные проблемы были в декабре 2016 года, когда из-за неравномерной осадки здания в одной из квартир в 11-этажных секциях, примыкающих к 16-этажным, начали появляться трещины под оконными проемами.

«Неравномерная осадка произошла из-за ошибок, допущенных ООО «Барнаулгражданпроект». Это подтверждено заключением КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» и последующим пространственным расчетом здания», - рассказал Виктор Андреевич.

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Что касается других квартир, то там таких проблем не возникло. Позднее был усилен фундамент в 11-этажных блок-секциях в 2017 году, получивших положительное заключение ООО «Центр экспертиз» (Москва).

В 2018 году были также проведены натурные испытания временной полезной нагрузкой (около 4.5 тонн на квартиру, площадью около 60 кв. м) на всех 11-ти этажах данных блок-секций. Наблюдения проводились в течении двух месяцев, и никаких изменений не было выявлено, сообщает застройщик.

В течение трех лет было проведено четыре экспертизы проектной документации. Две последние проводились специалистами из Москвы, которые выдали положительные заключения.

«По нашему мнению, в соответствии с законом, дом можно было принять еще в марте 2019 года. Но инспекция по строительному и жилищному надзору Алтайского края не торопится выдать нам заключение о соответствии построенного объекта проекту, действующим нормам. Все замечания ведомства и год назад, и в этом году носят несущественный характер, многие из них не соответствуют действительности и противоречат регламентам», - жалуется директор ЖСК.

Стоит напомнить, что ранее в возникших нарушениях эксперты и надзорные органы винили застройщика, который отказался от авторского надзора со стороны ООО «Барнаулгражданпроект» и отклонился от плана. Однако, Виктор Майзингер убежден, что отсутствие авторского надзора не противоречит действующим нормам, да и было бы бессмысленным в случае, когда разработчики проекта допустили отступления от действующих норм и массу ошибок.

На сегодняшний день, говорит Майзингер, дом готов к заселению. Все коммуникации работают исправно. Разрешение «Ростехнадзора» есть.