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В Барнауле стартует шестой сезон театрального проекта «Большая сцена»

Новости
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Журнал «Автограф» объявил о наборе участников нового сезона масштабного проекта «Большая сцена». Творческой площадкой для репетиций и премьеры 6 сезона выступит давний партнёр журнала – Алтайский государственный музыкальный театр.

Все желающие поучаствовать в проекте должны быть непрофессиональными актёрами – это принципиальное условие организаторов. Так, за годы реализации творческой задумки театральные горизонты осваивали предприниматели, топ-менеджеры, политики, общественные деятели и представители творческих профессий.

Артисты нового сезона традиционно посетят тренинги и мастер-классы по сценической речи, актёрскому мастерству и пластике тела, разберут характеры героев, примерят костюмы и заучат роли. Итогом их обучения станут два разножанровых спектакля, подготовленных именитыми наставниками – главным режиссёром музыкального театра Константином Яковлевым и режиссёром Татьяной Столбовской.

На то, чтобы покорить сцену, у актёров-новичков будет всего два месяца. Первая встреча с режиссёрами состоится в конце марта, а уже 21 мая в зале театра искусство продемонстрируют зрителям.

Важной мотивацией к участию в проекте является его социальная направленность – часть средств от продажи билетов идет на благие дела. Помощь от журнала «Автограф» уже получили онкологическое отделение Краевой детской клинической больницы, общественная организация «Мать и дитя» и театральная студия, где занимаются дети с синдромом Дауна.

По словам организаторов, участники «Большой сцены» получат возможность творческой и социальной реализации. Их имена будут упоминаться в публикациях региональных СМИ о ходе проекта, афишах и программках.

Подробности об участии в проекте – по телефону 8 929 377 95 75.

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Автор: Политсиб.ру

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