Крайстат: чаще всего на Алтай едут трудовые мигранты из Казахстана

Новости 10.03.2020 12:30 195

Алтайкрайстат проанализировал труд мигрантов. По итогам 2019 года на территории Алтайского края выявили 88 900 иностранных мигрантов, в Республике Алтай — 4800 человек. Их доли в общей численности населения в возрасте 15 лет и старше составили 4,6 и 3 процента соответственно.

Основная масса мигрантов — выходцы из стран бывшего СССР, отмечает начальник отдела статистики труда, науки, образования и культуры Алтайкрайстата Алексей Донских. Среди иностранных работников, трудящихся на Алтае, лидирует Казахстан. В 2019 году оттуда в Алтайский край переехало 61,2 процента от общей численности международных мигрантов. Далее идут Киргизия (9,8%), Узбекистан (8,6%), Украина (2,8%). В Республику Алтай из Казахстана — 46,3 процента, Узбекистана — 19,7 процента, Киргизии — 11 процентов.

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На момент проведения обследования работу или доходное занятие в Алтайском крае имел каждый второй мигрант, по Республике Алтай — 68,8 процента гостей. При этом труд мигрантов для выполнения ремонта квартир и домов в Алтайском крае и Республике Алтай используют существенно меньше, чем в целом по стране.

Из 281 тысячи человек, привлекаемых домохозяйствами края на временную работу, было всего 11 600 иностранцев (4,1%). По Республике Алтай — 5100 человек (11,1%). Для сравнения по России этот показатель составил 24,7 процента.