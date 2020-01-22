Совет Федерации даст ход поправкам в Конституцию после решения парламентов в субъектах

Новости 10.03.2020 11:15 151

Рассмотрение закона о поправках в Конституцию России Советом Федерации может состояться в среду, 11 марта. А еще три дня спустя, 14 марта, возможно будет принято решение об утверждении мнения регионов. Об этом рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, пишет «Интерфакс».

«Плановое заседание Совета Федерации состоится 11 марта. Если к этому времени Госдума примет закон в третьем чтении, то мы вполне можем его рассмотреть 11 марта на нашем плановом заседании», - заявила Матвиенко.

После этого, по ее словам, в соответствии с регламентом сенаторы направят закон в регионы России, для того чтобы местные парламенты могли его обсудить и высказать свои мнения.

«Поскольку региональные парламенты вовлечены на каждом этапе в обсуждение поправок, мы надеемся, что это тоже не займет много времени. Зависит это от организационной готовности местных органов законодательной власти», - объяснила спикер верхней палаты парламента.

Отметим, что рассмотрение поправок состоится в стенах Алтайского краевого Законодательного Собрания в рамках внеочередной сессии, которая пройдет в четверг, 12 марта. В рамках сессии краевых депутатов, будет необходимо рассмотреть поправки и высказать по ним свое мнение, которое нужно направить в Совет Федерации. Если с этим справятся все регионы, то 14 марта Совфед уже сможет рассмотреть итоговые решения парламентов в субъектах.

«И тогда открыть дорогу для дальнейшего движения», - пояснила Матвиенко.