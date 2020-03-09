В Барнауле собираемость платежей граждан в 2019 году перешагнула порог в 98%

Новости 10.03.2020 11:50 118

Специалисты теплосбытового подразделения СГК в Барнауле подвели итоги прошедшего 2019 года в части дисциплины платежей граждан за тепло и горячую воду. В 2019 году барнаульцы стали более ответственно оплачивать коммунальные услуги. Собираемость платежей за тепло и горячую воду выросла на 0,65%, по сравнению с показателями 2018 года и достигла - 98,18%.

Процент собираемости показывает, долю перечисленных денежных средств в адрес ресурсоснабжающей организации от общего начисления за потребленные ресурсы по теплу и горячей воде.

Рост платежной дисциплины в 2019 году – результат планомерной работы специалистов теплосбытового подразделения СГК совместно с управляющими организациями, другими ресурсоснабжающими организациями, администрацией муниципалитетов, надзорными и правоохранительными органами.

На начальном этапе проводится информирование о задолженности, встречи с должниками и методологическая помощь исполнителям коммунальных услуг по проведению досудебной работы с конечными потребителями.

В отношении злостных неплательщиков, если предыдущие действия не работают, долги взыскиваются через в суд и в дело вступает Федеральная служба судебных приставов.

Почему важно вовремя и в полном объеме оплачивать коммунальные услуги, которыми вы пользуетесь? Эти средства необходимы для проведения ремонтов на станциях, тепловых сетях и других объектах системы теплоснабжения, закупку топлива и материалов, для замены устаревшего оборудования, а значит напрямую влияет – будет ли зимой в домах тепло, а из крана бежать горячая вода.