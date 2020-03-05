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Алтайский край вошел в десятку регионов с самой нездоровой экономикой

Новости
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Алтайский край занял девятое место с конца в рейтинге регионов, составленном агентством «Эксперт РА» и фондом «Росконгресс». Об этом сообщают «Известия».

Экономически здоровыми исследователи считают регионы, в которых высоки как доля добывающих отраслей, так и уровень соотношения долей добывающих и обрабатывающих отраслей в валовом региональном продукте (ВРП).

«Сырьевая специализация влияет не только на темпы экономического роста, она предопределяет и региональные диспропорции в социально-экономическом развитии. Сырьевые регионы притягивают инвестиции, привлекают квалифицированные и мобильные трудовые ресурсы, что сказывается на уровне социально-экономических показателей в целом», — такой вывод эксперты приводят в обзоре.

В десятку антилидеров попали такие регионы Сибири, как Алтайский край с индексом экономического здоровья -51% и занявшая самое последнее место Республика Тыва с индексом -70%. По мнению экспертов, оздоровить экономику отстающих регионов поможет реализация нацпроектов и указов президента по борьбе с бедностью.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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