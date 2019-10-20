«АлтайБаскет» одержал победу над командой из Ростова

Новости 10.03.2020 9:50 160

В понедельник, 9 марта, состоялся матч второй баскетбольной Суперлиги. В Барнауле местная команда «АлтайБаскет» провела победный матч с гостями из ростовской области «Барс-РГЭУ».

По итогам матча счет оказался 84-76 в пользу барнаульцев.

Больше всех отличился член местной команды Дмитрий Злобин, забросивший 23 очка.

По данным общего зачета, барнаульцы занимают второе место в турнирной таблице группы «Г». «АлтайБаскет» на два очка отстает от лидера соревнований – ставропольского «Динамо». Следует отметить, что команда провела на один матч меньше.

Повторная игра против ростовчан состоится в барнаульском спорткомплексе «Победа» во вторник, 10 марта. Начало в 19 часов. Вход на матч свободный.