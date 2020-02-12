Два автомобиля попали в лобовое столкновение в Барнауле

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Барнауле. Фотографиями поделились очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул». В аварию попали «Нива» и «Тойота Королла». Она случилась в районе пересечения улицы Кулагина и проспекта Калинина.
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В результате произошло лобовое столкновение. О пострадавших пока нет информации. На фотографиях видно, что «Тойота» получила» серьезные повреждения капота. На «Ниве» заметны лишь небольшие вмятины. Официальные комментарии, вероятно, будут позже.
Напомним, в Барнауле сохраняются неблагоприятные погодные условия. Автомобилистам мешают ветер и гололед.
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