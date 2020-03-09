Алтайские спасатели доставили беременную женщину в роддом на снегоходе

Новости 10.03.2020 8:20 184

Праздничные выходные на 8 марта оказались непростыми для МЧС Алтайского края. Так в районе села Родино Шипуновского района спасатели помогли беременной женщине, у которой начались схватки. Она жила в селе Зеркалы и ее попытались срочно доставить на личном автомобиле в Шипуноскую ЦРБ.

Навстречу им поехал автомобиль скорой помощи. Но в районе села Родино легковушка застряла в снегу. Фельдшер скорой обратился за помощью к МЧС. Спасатели задействовали снегоход «Лось». С помощью МЧС и дорожников ее успели вовремя доставить в роддом.

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Тем временем в Топчихинском районе также пришлось применить спецтехнику, чтобы вызволить застрявшие на трассе автомобили. В районе Топчихи легковушка, где ехал ребенок, съехав с основной дороги, не смогла самостоятельно вернуться на трассу. Им помогли сотрудники МЧС. Напомним, в Алтайском крае сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, буран, метель, шквалистый ветер.