О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Алтайские спасатели доставили беременную женщину в роддом на снегоходе

Новости
184
0

Праздничные выходные на 8 марта оказались непростыми для МЧС Алтайского края. Так в районе села Родино Шипуновского района спасатели помогли беременной женщине, у которой начались схватки. Она жила в селе Зеркалы и ее попытались срочно доставить на личном автомобиле в Шипуноскую ЦРБ.

Навстречу им поехал автомобиль скорой помощи. Но в районе села Родино легковушка застряла в снегу. Фельдшер скорой обратился за помощью к МЧС. Спасатели задействовали снегоход «Лось». С помощью МЧС и дорожников ее успели вовремя доставить в роддом.

Колонна машин с детьми застряла на алтайской трассе

Колонна машин с детьми застряла на алтайской трассе

Новости

Одна из подписчиц рассказала, что шесть машин застряли в Троицком районе

405

Тем временем в Топчихинском районе также пришлось применить спецтехнику, чтобы вызволить застрявшие на трассе автомобили. В районе Топчихи легковушка, где ехал ребенок, съехав с основной дороги, не смогла самостоятельно вернуться на трассу. Им помогли сотрудники МЧС. Напомним, в Алтайском крае сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, буран, метель, шквалистый ветер.

Штормпрогноз со шквалистым ветром передали в Алтайском крае

Штормпрогноз со шквалистым ветром передали в Алтайском крае

Новости

Ожидается снег и гололедица

1465

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Комментарии (0)

1000