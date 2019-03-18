Алтайский конькобежец стал вторым в общем зачете Кубка мира

09.03.2020 18:40 351

Спортсмен из Алтайского края Виктор Муштаков занял второе место в общем зачете Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 500 метров. На последнем этапе в нидерландском Херенвене он стал четвертым на дистанции в 500 метров с результатом 34,38 секунды. Это позволило ему занять второе место в общем зачете.

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Обладателем Кубка мира на дистанции 500 метров стал японец Синама Тацуя. Третьим стал канадец Лоран Дюбри. Как сообщил «Алтайский спорт», это первая награда нашего конькобежца в общем зачете Кубка мира. На равнинных катках этот результат стал лучшим для Виктора Муштакова.

«Сезон сам по себе получился тяжелым: все-таки было шесть этапов Кубка мира, два чемпионата мира и чемпионат Европы. Но я им доволен. Впереди остается только чемпионат России, который пройдет 16-18 марта», - резюмировал Виктор Муштаков.