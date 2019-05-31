Колонна машин с детьми застряла на алтайской трассе

Несколько автомобилей застряли на заснеженной трассе в Алтайском крае. Чтобы ускорить освобождение, люди начали писать в «Инстаграм» губернатора Алтайского края Виктора Томенко — в комментариях под его последним постом.
Одна из подписчиц рассказала, что шесть машин застряли в Троицком районе. В них находились трое маленьких детей. У водителей стало заканчиваться топливо. По ее словам, они ждали помощи более семи часов.
ЧП произошло в микрорайоне Зеленый Клин
Алтайский минтранс отреагировал на призыв о помощи. Позднее выяснилось, что работникам ДСУ преодолевать сугробы удавалось крайне медленно. Одну часть машин сопроводили до ближайшего села, другую — вывели на Чуйский тракт.
Позже спасенные автомобилисты написали слова благодарности в «Инстаграме» губернатора. Напомним, с 8 марта в Алтайском крае установилась неблагоприятная погода: снег, метель, сильный ветер. Власти рекомендуют воздержаться от поездок.
Полицейские спасли пенсионерку, которая в метель заблудилась в лесу