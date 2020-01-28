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Пожар с погибшим произошел в Заринске

Новости
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В многоквартирном доме Заринска произошел пожар. Загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Металлургов. Она располагалась на третьем этаже. К моменту прибытия пожарных, огонь охватил 15 квадратных метров, горели вещи и мебель.

Спасатели нашли погибшего мужчину и пострадавшую женщину. Также они оперативно прекратили распространение огня и не допустили возгорание соседских квартир.

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Пожар в Барнауле. Эвакуировано 90 человек

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Горела квартира на втором этаже пятиэтажного дома

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Во время тушения пришлось эвакуировать 35 человек. Наиболее вероятной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем.

Напомним, также 8 марта, в Бийске сгорел частный дом на улице Лесопильной, где жила семья с детьми. Причина — дети пытались сами затопить печь, пока дома не было взрослых. Однако здесь обошлось без пострадавших.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

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