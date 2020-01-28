Пожар с погибшим произошел в Заринске

В многоквартирном доме Заринска произошел пожар. Загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Металлургов. Она располагалась на третьем этаже. К моменту прибытия пожарных, огонь охватил 15 квадратных метров, горели вещи и мебель.
Спасатели нашли погибшего мужчину и пострадавшую женщину. Также они оперативно прекратили распространение огня и не допустили возгорание соседских квартир.
Горела квартира на втором этаже пятиэтажного дома
Во время тушения пришлось эвакуировать 35 человек. Наиболее вероятной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем.
Напомним, также 8 марта, в Бийске сгорел частный дом на улице Лесопильной, где жила семья с детьми. Причина — дети пытались сами затопить печь, пока дома не было взрослых. Однако здесь обошлось без пострадавших.
За прошедшие сутки зафиксированы три эпизода