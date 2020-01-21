Эксперты объяснили наличие пенсии в 52 тысячи у жительницы Омска

Новости 09.03.2020 16:50 369

Стало известно, что в Омске живет 70-летняя женщина, которая получает пенсию в размере 52500 рублей. Такие данные приводит местного отделение Пенсионного фонда России. Эксперты из ведомства сообщили, что добиться получения такой пенсии реально, на задуматься о будущем размере гособеспечения нужно как можно раньше.

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В беседе с изданием «Вечерня Москва», представитель отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова отметила, что на размер выплат влияет ряд факторов, помимо официальной зарплаты и стажа. Например, пенсию можно дополнительно увеличить за счет ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которая предусмотрена для ветеранов, инвалидов и обладателей почетных званий.

Повлиять на итоговую сумму выплаты также могут надбавки за «северный» стаж, работа на вредных производствах, федеральные льготы.