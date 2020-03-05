Виктор Томенко вошел в состав правительственной комиссии

Новости 09.03.2020 15:50 317

Премьер-министр России Михаил Мишустин включил в состав правительственной комиссии по региональному развитию губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

Алтайский губернатор замыкает шестой десяток в рейтинге глав регионов Новости 05.03.2020 16:30 Виктор Томенко в февральском рейтинге влияния глав регионов, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций, за месяц опустился с 58 на 59 место 560

Председателем комиссии стал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, его замами стали министры экономического развития Максим Решетников, финансов — Антон Силуанов, строительства и ЖКХ — Владимир Якушев.

Среди других 75 участников: губернаторы, представители разных министерств и ведомств. Правительственная комиссия по региональному развитию — координационный орган, образованным для обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти. Напомним, в конце января этого года, Виктор Томенко вошел в президиум Госсовета.