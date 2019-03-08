Дети провалились в колодец на заброшенной стройке Новосибирска

Новости 09.03.2020 14:50 337

Двое пятилетних мальчиков провалились в колодец на заброшенной стройке в городе Обь, который входит в состав Новосибирской агломерации. Очевидцы утверждают, что объект не был огорожен. Детей вытащили живыми. При этом на дне котлована была ледяная вода.

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Как сообщает издание «Горсайт», десятилетняя дочь местной жительнице увидела на пустыре женщину, которая звала на помощь. Она объяснила, что нужна помощь. Женщина не могла подойти к краю ямы, опасаясь обрушения. Девочка побежала домой и позвала родителей. Когда те прибежали, на месте уже работали спасатели. После чего передали мальчиков их матерям.

«Я одну из них успокаивала — она была в шоке, упала на снег, рыдала, пока детей доставали, — рассказала местная жительница. — Я ее обняла, успокаивала — вижу, как ей плохо. Меня и саму до сих пор трясет».