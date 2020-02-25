О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Бдительная пенсионерка из Барнаула распознала телефонное мошенничество

Новости
386
0

В Барнауле бдительная пенсионерка отказалась переводить деньги мошенникам и позвонила в полицию. Неизвестные позвонили ей поздно ночью и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они рассказали, что ее дочь сбила пешехода. Чтобы ее не посадили в тюрьму и замяли дело, надо перечислить 1 млн рублей.

Но 85-летняя пенсионерка слышал о подобных схемах и прервала связь, положив трубку. Потом перезвонила дочери и убедилась, что ни в какое ДТП она не попадала. Затем женщина обратилась в полицию.

Бийский застройщик обманул несколько семей на сумму свыше 7 млн рублей

Бийский застройщик обманул несколько семей на сумму свыше 7 млн рублей

Новости

В настоящее время возбуждено уголовное дело

646

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и по части 3 статьи 159 УК РФ (Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере), сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

«Мы не обольщаемся»: главный полицейский Алтайского края - о преступности, кадрах и новых вызовах

«Мы не обольщаемся»: главный полицейский Алтайского края - о преступности, кадрах и новых вызовах

Новости

Андрей Подолян дал развернутое интервью "Политсибру"

5569

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

Комментарии (0)

1000