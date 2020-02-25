Бдительная пенсионерка из Барнаула распознала телефонное мошенничество

Новости 09.03.2020 13:50 386

В Барнауле бдительная пенсионерка отказалась переводить деньги мошенникам и позвонила в полицию. Неизвестные позвонили ей поздно ночью и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они рассказали, что ее дочь сбила пешехода. Чтобы ее не посадили в тюрьму и замяли дело, надо перечислить 1 млн рублей.

Но 85-летняя пенсионерка слышал о подобных схемах и прервала связь, положив трубку. Потом перезвонила дочери и убедилась, что ни в какое ДТП она не попадала. Затем женщина обратилась в полицию.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и по части 3 статьи 159 УК РФ (Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере), сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.