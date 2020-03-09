Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с Днем 8 Марта

Новости 09.03.2020 12:50 313

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) в Международный женский день организовал для сотрудниц праздничный концерт, креативную площадку для фотосессий и розыгрыш призов.

На праздничной сцене выступил ансамбль русского танца «Огоньки» имени Гарри Полевого - лауреат международных фестивалей и смотров, участник культурных программ Олимпиады-80 в Москве и Олимпиады-2014 в Сочи, а также инструментальный ансамбль Барнаульской филармонии.

Завершился концерт праздничной лотереей. Пятнадцать заводчанок выиграли сертификаты на посещение санатория-профилактория «Бодрость», салона красоты и магазина косметики.

В фойе заводоуправления открыли фотозону в русском народном стиле. По заводскому радио звучали поздравления от мужского коллектива. Алтай-Кокс также организовал в канун 8 Марта праздничный концерт для своих ветеранов.