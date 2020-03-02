Алтайские спасатели сделали оригинальное поздравление на 8 марта

Алтайские спасатели оригинально поздравили прекрасную половину человечества с 8 марта. Для этого они пришли на Речной вокзал в Барнауле и сняли видео. Сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю своими телами выложили надпись «С 8 марта».
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Композиция расположилась на трех террасах Нагорного парка и ее снимали сверху. Вирусное видео разошлось по социальным сетям. Ранее сотрудники УГИБДД по Алтайскому краю провели традиционное поздравление женщин-автомобилисток. Они останавливали дам за рулем и дарили им цветы.
Боже , какой колхоз .... тратить время на такое , что делали 10 лет назад . Сейчас надо рекламировать свою службу на она спасает и помогает женщинам ! И какие замечательные женщины там работают . Одним словам девушку можно вывести из деревни , а деревню из девушки невозможно