Алтайские спасатели сделали оригинальное поздравление на 8 марта

Новости 09.03.2020 10:50 290

Алтайские спасатели оригинально поздравили прекрасную половину человечества с 8 марта. Для этого они пришли на Речной вокзал в Барнауле и сняли видео. Сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю своими телами выложили надпись «С 8 марта».

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Композиция расположилась на трех террасах Нагорного парка и ее снимали сверху. Вирусное видео разошлось по социальным сетям. Ранее сотрудники УГИБДД по Алтайскому краю провели традиционное поздравление женщин-автомобилисток. Они останавливали дам за рулем и дарили им цветы.