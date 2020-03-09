О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Штормпрогноз со шквалистым ветром передали в Алтайском крае

Новости
1465
0

Синоптики сообщили о продлении штормового прогноза в Алтайском крае на 9 марта. По последним данным, метели будут атаковать регион до конца недели. Ожидается снег и гололедица. Порывы ветра будут достигать до 25 м в секунду.

Температура воздуха в Алтайском крае составит от плюс-минус два градуса к нулю. Вероятно, такая ситуация приведет к новому перекрытию части трасс. Жителям края рекомендуется отложить дальние поездки.

Погода в Алтайском крае продолжает ухудшаться. Какие дороги перекрыли?

Погода в Алтайском крае продолжает ухудшаться. Какие дороги перекрыли?

Новости

После метелей в регионе сильно похолодает

1961

В связи с неблагоприятными погодными условиями ГУ МЧС России по Алтайскому краю обращается к жителям с просьбой соблюдать осторожность и правила безопасности.

При сильном ветре лучше переждать непогоду в здании. На улице желательно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Подразделения ГУ МЧС России по Алтайскому краю находятся в режиме повышенной готовности. Силы и средства готовы к ликвидации возможных последствий непогоды и оказанию помощи гражданам.

МЧС спасло двух человек в условиях нулевой видимости на Алтае

МЧС спасло двух человек в условиях нулевой видимости на Алтае

Новости

Для этого пришлось провести целую поисковую операцию

996

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

Комментарии (0)

1000