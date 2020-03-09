Штормпрогноз со шквалистым ветром передали в Алтайском крае

Новости 09.03.2020 9:50 1465

Синоптики сообщили о продлении штормового прогноза в Алтайском крае на 9 марта. По последним данным, метели будут атаковать регион до конца недели. Ожидается снег и гололедица. Порывы ветра будут достигать до 25 м в секунду.

Температура воздуха в Алтайском крае составит от плюс-минус два градуса к нулю. Вероятно, такая ситуация приведет к новому перекрытию части трасс. Жителям края рекомендуется отложить дальние поездки.

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В связи с неблагоприятными погодными условиями ГУ МЧС России по Алтайскому краю обращается к жителям с просьбой соблюдать осторожность и правила безопасности.

При сильном ветре лучше переждать непогоду в здании. На улице желательно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Подразделения ГУ МЧС России по Алтайскому краю находятся в режиме повышенной готовности. Силы и средства готовы к ликвидации возможных последствий непогоды и оказанию помощи гражданам.