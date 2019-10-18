В барнаульском парке установят контейнеры для раздельного сбора мусора

Новости 06.03.2020 18:30 428

В администрации Барнаула состоялось совещание, на котором обсудили организацию эко-школы на территории ПКиО «Центральный», установку в парке контейнеров для раздельного сбора мусора, созданию вдоль Барнаулки тематического зеленого уголка, сообщает сайт мэрии.

Отдел по развитию туризма администрации города по договоренности с ООО «Анемона» в 2018 году уже инициировал установку контейнеров для раздельного сбора мусора на набережной и в Нагорном парке. Депутат Барнаульской думы Кристина Юстус предложила установить их и в зоне фудкорта на Мало-Тобольской. Кроме того, контейнеры установят и в парке Центрального района.

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В мае-июне 2020 года в Центральном парке пройдет цикл лекций на экологическую тематику. Жителей научат не только сортировать мусор, но и расскажут об ответственном потреблении.

На совещании было заявлено и планах озеленить еще один участок в городе – вдоль Барнаулки.

В администрации также прорабатывается вопрос установки контейнеров для сбора вторсырья на территории поселка Южный. Если опыт окажется удачным, контейнеры установят и в других районах Барнаула.